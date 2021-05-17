Вика из "НеАнгелов" объявила о начале сольной карьеры и рассекретила свой псевдоним

Украинская певица, бывшая солистка поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха объявила о начале сольного проекта, а также призналась, под каким псевдонимом теперь будет выступать – VICTORIA. Звезда призналась, что для нее уже наступил тот этап, когда она готова выступать сольно.

Об этом исполнительница рассказала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Кроме того, она заявила, что уже в конце мая поклонников ожидает приятный сюрприз – новая песня под названием "Мы не ангелы".

"Долго ли шла? Готова ли? Нервничаю? – Недолго (ибо всему свой час)! Готова! Немножко. В моей творческой карьере я четко чувствовала, когда наступит этот момент. И уже на этой неделе вы увидите премьеру, которая, надеюсь, коснется ваших душ также глубоко – как и моей. Безгранично люблю вас, Ваша VIKTORIA", – обратилась артистка к своим поклонникам.

Фанаты в комментариях пишут, что очень ждут премьеру песни, а также желают певице достичь желаемых карьерных высот.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский продюсер Юрий Никитин объяснил, что группа "НеАнгелы" распалась из-за того, что обеим солисткам пришло время строить сольную карьеру. Он добавил, решение не было спонтанным – впервые об этом они начали говорить еще полгода назад. Кроме того, продюсер сказал, что дальнейшую творческую деятельность артистки продолжат уже без его участия.