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Видел Владимира Ивасюка незадолго до убийства: народный артист Украины озвучил новую версию трагедии и рассказал, каким был композитор

Карина Вишнякова
Люди
2 минуты
1,8 т.
Видел Владимира Ивасюка незадолго до убийства: народный артист Украины озвучил новую версию трагедии и рассказал, каким был композитор

Народный артист Украины, скрипач и композитор Кирилл Стеценко поделился воспоминаниями о легенде украинской экстрады Владимира Ивасюка. В частности, музыкант рассказал, что видел певца незадолго до его смерти в 1979 году.

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"Познакомился я с ним, когда был студентом младших курсов консерватории, примерно в 20 лет, а Ивасюку было 25 лет. И он приезжал в Киев записывать свою песню в "Дом звукозаписи", и какие-то его друзья выискивали волонтеров, скрипачей среди студентов", – вспомнил Стеценко в интервью телеканалу ДІМ.

Впоследствии между артистами начался разговор: они показывали друг другу свои произведения и говорили о музыке. "Володя был рыцарь. Он себя сам уполномочивал на подвиги и их совершал. И он это уважал в других людях. Последняя наша встреча была у него дома", – продолжил гость.

Видел Владимира Ивасюка незадолго до убийства: народный артист Украины озвучил новую версию трагедии и рассказал, каким был композитор

В тот день в конце апреля 1979 года Стеценко и Ивасюк проговорили 4 часа. Впоследствии скрипач приехал в Киев и получил звонок от семьи Владимира – близкие певца расспрашивали, где находится товарищ, накануне пропавший.

Видел Владимира Ивасюка незадолго до убийства: народный артист Украины озвучил новую версию трагедии и рассказал, каким был композитор

По версии следствия, тело Ивасюка обнаружили 11 мая в лесу. Тогда советские власти пытались повесить на музыканта образ "сумасшедшего", а трагедию нарекли самоубийством. Все потому, что Ивасюк проходил лечение во Львовской областной психиатрической больнице. Более того, версия того, что лечение в стационаре проводилось с целью возобновления обучения в консерватории, даже не рассматривалось.

Видел Владимира Ивасюка незадолго до убийства: народный артист Украины озвучил новую версию трагедии и рассказал, каким был композитор

"Моя личная версия, что они (КГБ. – Ред.) просто переусердствовали и его убили без специальной цели. Они хотели его склонить, безусловно, и от него требовали чего-то. Очевидно, что он не подвергался, – говорит Стеценко. – Все официальные версии о психиатрии и о том, что ему приписывали маниакально-депрессивный синдром, я это прекрасно все понимаю, но Володя, первое – он оптимистичный, второе – он рационалистический".

Видел Владимира Ивасюка незадолго до убийства: народный артист Украины озвучил новую версию трагедии и рассказал, каким был композитор

Артист считает, что товарищ не мог совершить самоубийство, ведь никогда не жаловался. "Он все планировал, все делал, понимая, что не все может удаться, но это был настоящий лидер, и поэтому эта версия, она только базировалась на том, что он когда-то обращался к врачу-психиатру, а ему это было нужно для справки в консерваторию", – объяснил композитор.

Видел Владимира Ивасюка незадолго до убийства: народный артист Украины озвучил новую версию трагедии и рассказал, каким был композитор

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