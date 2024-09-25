Видел Владимира Ивасюка незадолго до убийства: народный артист Украины озвучил новую версию трагедии и рассказал, каким был композитор

Народный артист Украины, скрипач и композитор Кирилл Стеценко поделился воспоминаниями о легенде украинской экстрады Владимира Ивасюка. В частности, музыкант рассказал, что видел певца незадолго до его смерти в 1979 году.

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"Познакомился я с ним, когда был студентом младших курсов консерватории, примерно в 20 лет, а Ивасюку было 25 лет. И он приезжал в Киев записывать свою песню в "Дом звукозаписи", и какие-то его друзья выискивали волонтеров, скрипачей среди студентов", – вспомнил Стеценко в интервью телеканалу ДІМ.

Впоследствии между артистами начался разговор: они показывали друг другу свои произведения и говорили о музыке. "Володя был рыцарь. Он себя сам уполномочивал на подвиги и их совершал. И он это уважал в других людях. Последняя наша встреча была у него дома", – продолжил гость.

В тот день в конце апреля 1979 года Стеценко и Ивасюк проговорили 4 часа. Впоследствии скрипач приехал в Киев и получил звонок от семьи Владимира – близкие певца расспрашивали, где находится товарищ, накануне пропавший.

По версии следствия, тело Ивасюка обнаружили 11 мая в лесу. Тогда советские власти пытались повесить на музыканта образ "сумасшедшего", а трагедию нарекли самоубийством. Все потому, что Ивасюк проходил лечение во Львовской областной психиатрической больнице. Более того, версия того, что лечение в стационаре проводилось с целью возобновления обучения в консерватории, даже не рассматривалось.

"Моя личная версия, что они (КГБ. – Ред.) просто переусердствовали и его убили без специальной цели. Они хотели его склонить, безусловно, и от него требовали чего-то. Очевидно, что он не подвергался, – говорит Стеценко. – Все официальные версии о психиатрии и о том, что ему приписывали маниакально-депрессивный синдром, я это прекрасно все понимаю, но Володя, первое – он оптимистичный, второе – он рационалистический".

Артист считает, что товарищ не мог совершить самоубийство, ведь никогда не жаловался. "Он все планировал, все делал, понимая, что не все может удаться, но это был настоящий лидер, и поэтому эта версия, она только базировалась на том, что он когда-то обращался к врачу-психиатру, а ему это было нужно для справки в консерваторию", – объяснил композитор.

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