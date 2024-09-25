В семье Камалии случилось горе: из жизни ушел близкий родственник певицы, только недавно вышедший из комы

Известная украинская певица Камалия сообщила, что 22 сентября умер ее родной дядя Владимир Прядко. Сердце мужчины не выдержало тяжелой болезни, из-за которой он несколько недель пробыл в больнице и некоторое время пролежал в коме.

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До этого врачи не давали никаких шансов на его выживание, но последние две недели до смерти у родных начала появляться надежда, что Владимир поправится. Мужчина страдал от аневризмы. Как отмечает Камалия, он также был ее крестным отцом, поэтому это тяжелая для нее потеря.

"Мы до последнего верили, что он справится с болезнью, но, к сожалению, его сердце не выдержало... 22 сентября ушел из жизни мой родной дядя и крестный папа, Владимир Прядко. На этом видео мы с ним поем дуэтом на берегу Голубых озер Чернигова, где мы всегда всей семьей собирались на рыбалку.

Две недели назад, а именно 11 сентября, Камалия писала в Instagram, что Владимир Прядко пережил многочисленные операции из-за аневризма – патологическое расширение или выпячивание стенки кровеносного сосуда, возникающее из-за ослабления или повреждения его стенок. Из-за неудовлетворительного состояния здоровья мужчины врачи не давали надежд на его выздоровление.

После госпитализации они обнаружили у него онкологию, но операция дала осложнения и Прядко впал в кому на время. Несмотря на ряд неприятных новостей, Камалия не оставляла надежду, что дядя выздоровеет.

"Нам с мамой, Инной Петровной, позвонили из больницы в Чернигове, где находился мой дядя после многочисленных сложных операций. У него была аневризма, потом обнаружили онкологию, и он отважился на операцию. После операции на аневризме у него начали отказывать почки, потом он решил пройти операцию на онкологию, после чего впал в кому и был на аппарате искусственного дыхания. Врачи не давали никаких шансов на его выживание... Нам сказали приехать, чтобы попрощаться с ним", – сообщала в начале сентября певица.

Она вспомнила, что на лестнице больницы увидела голубя, который должен был символизировать хорошее известие. Так действительно случилось, ведь почти перед дверью палаты врачи сообщили, что дядя певицы вышел из комы.

"Когда мы прибыли в онкологическую больницу и поднимались по лестнице, прямо перед нами сел белый голубь. Мама сразу сказала: "Это знак, он будет жить!" И вот, когда мы зашли в холл больницы, этот же голубь начал стучать в окно. Мы поспешили к врачу, и тут произошло настоящее чудо – он сказал, что мой дядя только что пришел в себя! Когда мы зашли к нему, он был в сознании, даже шутил и смеялся, а на его щеках появился румянец!" – отмечала Камалия.

Однако недолго его здоровье смогло выдержать нагрузку от болезни, которая унесла жизнь мужчины.

"За три года наша семья потеряла трех родных дядь, трех братьев моей мамы Инны Петровны: Василия, Александра и сегодня Владимира, моего крестного. Из пяти братьев остались только Юра и Николай, живущий в Харькове", – написала Камалия.

Ранее OBOZ.UA писал, что Камалия сообщила о серьезной травме своей дочери. 10-летняя девочка попала в больницу, а певица объяснила, что произошло.

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