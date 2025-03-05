Ветеран США заказал костюм для Зеленского: украинский дизайнер поделилась трогательной историей после ссоры в Белом доме

Украинская дизайнер Эльвира Гасанова рассказала о неожиданной инициативе американских ветеранов, которые хотят подарить костюм президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это предложение поступило на фоне дипломатических напряжений между США и Украиной, особенно после спора американского журналиста с Зеленским относительно его образа.

Видео дня

По словам Гасановой, после недавнего визита президента Украины в Вашингтон и напряженных переговоров с Дональдом Трампом, американцы начали массово обращаться к ее бренду. Она рассказала в комментарии OBOZ.UA, что, прежде всего, они просят идентичный образ Зеленского, чтобы выразить свою солидарность.

"Нам начало писать очень большое количество иностранцев из Соединенных Штатов. Они говорят, что им не так нужно это поло или футболка, сколько они хотят показать свою солидарность с украинским народом. Они все пишут одно и то же предложение – что им очень стыдно за их президента, и что они очень хотят показать, что американский народ с нами", – сообщила Гасанова.

Одно из самых эмоциональных писем поступило от ветерана США, который предложил оплатить вместе с друзьями создание костюма для Зеленского. Таким образом, американские ветераны пытаются выразить поддержку Украине, демонстрируя, что, несмотря на политические споры, солидарность между народами остается неизменной.

"Сегодня такое довольно веселое, но искреннее сообщение было от американского ветерана, который написал: "Я бы очень хотел, чтобы вы сделали костюм для президента. Подарок американских ветеранов. Я со своими друзьями его оплачу. Пусть этот костюм у него будет и лежит. Когда закончится война, пусть он его обязательно наденет". Таким образом, они хотят показать солидарность, что костюм у президента будет, победа будет, и тогда он обязательно его наденет", – рассказала она историю.

По мнению дизайнера, решение Зеленского не только об одежде, а о более глубоком символизме: "Это больше, чем об одежде, это о том, что он действительно понимает народ и всеми признаками хочет показать, что он рядом с обычными людьми, а не в этих костюмах, в которых все хотят его видеть".

Ранее OBOZ.UA писал, что Эльвира Гасанова отреагировала на критику президента Украины по поводу его образа и допустила, почему у него спросили о костюме. В частности, она выразила удивление тем, что вопрос о костюме стал одной из тем обсуждения во время встречи с Дональдом Трампом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!