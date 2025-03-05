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Ветеран США заказал костюм для Зеленского: украинский дизайнер поделилась трогательной историей после ссоры в Белом доме

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
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Ветеран США заказал костюм для Зеленского: украинский дизайнер поделилась трогательной историей после ссоры в Белом доме

Украинская дизайнер Эльвира Гасанова рассказала о неожиданной инициативе американских ветеранов, которые хотят подарить костюм президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это предложение поступило на фоне дипломатических напряжений между США и Украиной, особенно после спора американского журналиста с Зеленским относительно его образа.

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По словам Гасановой, после недавнего визита президента Украины в Вашингтон и напряженных переговоров с Дональдом Трампом, американцы начали массово обращаться к ее бренду. Она рассказала в комментарии OBOZ.UA, что, прежде всего, они просят идентичный образ Зеленского, чтобы выразить свою солидарность.

Ветеран США заказал костюм для Зеленского: украинский дизайнер поделилась трогательной историей после ссоры в Белом доме

"Нам начало писать очень большое количество иностранцев из Соединенных Штатов. Они говорят, что им не так нужно это поло или футболка, сколько они хотят показать свою солидарность с украинским народом. Они все пишут одно и то же предложение – что им очень стыдно за их президента, и что они очень хотят показать, что американский народ с нами", – сообщила Гасанова.

Одно из самых эмоциональных писем поступило от ветерана США, который предложил оплатить вместе с друзьями создание костюма для Зеленского. Таким образом, американские ветераны пытаются выразить поддержку Украине, демонстрируя, что, несмотря на политические споры, солидарность между народами остается неизменной.

Ветеран США заказал костюм для Зеленского: украинский дизайнер поделилась трогательной историей после ссоры в Белом доме

"Сегодня такое довольно веселое, но искреннее сообщение было от американского ветерана, который написал: "Я бы очень хотел, чтобы вы сделали костюм для президента. Подарок американских ветеранов. Я со своими друзьями его оплачу. Пусть этот костюм у него будет и лежит. Когда закончится война, пусть он его обязательно наденет". Таким образом, они хотят показать солидарность, что костюм у президента будет, победа будет, и тогда он обязательно его наденет", – рассказала она историю.

По мнению дизайнера, решение Зеленского не только об одежде, а о более глубоком символизме: "Это больше, чем об одежде, это о том, что он действительно понимает народ и всеми признаками хочет показать, что он рядом с обычными людьми, а не в этих костюмах, в которых все хотят его видеть".

Ветеран США заказал костюм для Зеленского: украинский дизайнер поделилась трогательной историей после ссоры в Белом доме

Ранее OBOZ.UA писал, что Эльвира Гасанова отреагировала на критику президента Украины по поводу его образа и допустила, почему у него спросили о костюме. В частности, она выразила удивление тем, что вопрос о костюме стал одной из тем обсуждения во время встречи с Дональдом Трампом.

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