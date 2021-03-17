Вещи из СССР, которые были в каждом доме, и у вас тоже

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
3,6 т.
В СССР были популярны духи в форме Олимпийского мишки

Дефицит – главное отличие жизни в Советском Союзе и магазинов. Десятки лет назад люди обходились без элитных напитков, стиральных машин и разнообразия одежды.

Однако и в СССР были вещи, которые сейчас стали раритетом. OBOZREVATEL собрал топ предметов, имевшихся практически в каждом доме.

Значки

В Советском Союзе были популярны значки на одежду.

Среди молодежи было модно коллекционировать различные значки – в Советском Союзе их штамповали тысячами. На праздники их выпускали в небольшом количестве, что увеличивало их ценность.

Магнитофон

Музыкальные проигрыватели были популярны, как сейчас современные смартфоны.

Несмотря на дефицит товаров, музыкальные проигрыватели выпускали на любой вкус. Это была довольно дорогая вещь, которую могла себе позволить не каждая семья. В 80-90-х годах магнитофон был почти в каждом дворе.

Стеклянная люстра

Хрустальная люстра – тренд советского интерьера.

Такая люстра была показателем высокого статуса семьи. Раз в полгода ее снимали перед праздником, чистили от пыли, чтобы светильник был, как новый.

Печатная машинка

Печатным станком владели только состоятельные горожане с разрешения власти.

Современное поколение даже не представляет, насколько трудно печатать с помощью такой техники. Допустив ошибку, ее нужно было вырезать лезвием или выбрасывать лист и переписывать заново. К тому же, печатные машинки дорого стоили и позволить ее себе могли только состоятельные граждане.

Пятнашки

Самая популярная головоломка в Союзе.

Пятнашки – самая популярная в советское время головоломка. Она представляет собой набор одинаковых квадратных костяшек с числами от 1 до 15, которые нужно поставить по порядку.

Игрушки-пищалки

Игрушки-пищалки были самой популярной забавой малышей.

Популярные в СССР игрушки-пищалки не ломались и забавляли детей: что еще нужно для занятых родителей?

Старый телевизор

Телевизор в СССР был главным способом развлечения

Телевизор в СССР каждый вечер собирал всю семью у экранов.

Бальзам "Звездочка"

Бальзам звездочка был главным способом лечения простуды.

Несомненно, каждый, кто рос в 90-х, знает о бальзаме "Звездочка", которая была самым популярным средством в аптеках Советского Союза. Этим действенным и недорогим препаратом лечили простуду.

Ковры на стене

Ковры на стене были главным аксессуаром в интерьере.

В советском ковре есть своя таинственность: она кроется в празднично-красных оттенках и орнаментах. Рассматривать их можно было часами.

Картина-чеканка

Картина-чеканка – главное произведение искусства СССР.

Картины вычеканивали на медной пластинке специальными инструментами. Они вешались на стену, чтобы разнообразить интерьер.

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