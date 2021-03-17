Вещи из СССР, которые были в каждом доме, и у вас тоже

Дефицит – главное отличие жизни в Советском Союзе и магазинов. Десятки лет назад люди обходились без элитных напитков, стиральных машин и разнообразия одежды.

Однако и в СССР были вещи, которые сейчас стали раритетом. OBOZREVATEL собрал топ предметов, имевшихся практически в каждом доме.

Значки

Среди молодежи было модно коллекционировать различные значки – в Советском Союзе их штамповали тысячами. На праздники их выпускали в небольшом количестве, что увеличивало их ценность.

Магнитофон

Несмотря на дефицит товаров, музыкальные проигрыватели выпускали на любой вкус. Это была довольно дорогая вещь, которую могла себе позволить не каждая семья. В 80-90-х годах магнитофон был почти в каждом дворе.

Стеклянная люстра

Такая люстра была показателем высокого статуса семьи. Раз в полгода ее снимали перед праздником, чистили от пыли, чтобы светильник был, как новый.

Печатная машинка

Современное поколение даже не представляет, насколько трудно печатать с помощью такой техники. Допустив ошибку, ее нужно было вырезать лезвием или выбрасывать лист и переписывать заново. К тому же, печатные машинки дорого стоили и позволить ее себе могли только состоятельные граждане.

Пятнашки

Пятнашки – самая популярная в советское время головоломка. Она представляет собой набор одинаковых квадратных костяшек с числами от 1 до 15, которые нужно поставить по порядку.

Игрушки-пищалки

Популярные в СССР игрушки-пищалки не ломались и забавляли детей: что еще нужно для занятых родителей?

Старый телевизор

Телевизор в СССР каждый вечер собирал всю семью у экранов.

Бальзам "Звездочка"

Несомненно, каждый, кто рос в 90-х, знает о бальзаме "Звездочка", которая была самым популярным средством в аптеках Советского Союза. Этим действенным и недорогим препаратом лечили простуду.

Ковры на стене

В советском ковре есть своя таинственность: она кроется в празднично-красных оттенках и орнаментах. Рассматривать их можно было часами.

Картина-чеканка

Картины вычеканивали на медной пластинке специальными инструментами. Они вешались на стену, чтобы разнообразить интерьер.

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