Вернулся на войну после ранения: возле Покровска погиб известный дизайнер Павел Присяжнюк

Защищая Украину, погиб известный дизайнер Павел Присяжнюк, присоединившийся добровольцем в ряды ВСУ сразу после начала полномасштабной войны. Год назад мужчина получил ранение, однако после лечения решил вернуться на службу.

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Печальное известие сообщили на Facebook-странице издания Burda Media Ukraine, где военный работал в течение многих лет. Коллеги дизайнера отметили, что он погиб вблизи города Покровска Донецкой области.

"Имеем новость, от которой краются наши сердца... Защищая Украину, погиб наш коллега Павел Присяжнюк. Он ушел добровольцем 24.02.2022. В прошлом году получил ранения, лечился и, несмотря ни на что, вернулся в службу. Несколько дней назад погиб близ Покровска", – говорится в сообщении.

Сотрудники защитника рассказали, что в их памяти мужчина навсегда останется неравнодушным и светлым человеком. Они отметили, что никогда не забудут, какой ценой дается борьба за нашу свободу и жизнь.

"Павел много лет работал дизайнером в редакции кроссвордных изданий Burda Media Ukraine. Искренний, всегда конструктивный, активный, открытый к новым идеям и проектам, к людям и миру вокруг. Человек, которому не безразлично", – отметили журналисты в соцсетях.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что на Запорожском направлении погиб актер Алексей Хильский, дважды возвращавшийся на фронт после ранений.

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