Вернулся из Литвы, чтобы защищать Украину: на войне погиб актер Клайпедского театра

В пятницу, 27 сентября, защищая Украину, погиб украинский актер Клайпедского государственного музыкального театра Артем Колбасинский. Артист почти с первого дня полномасштабной войны вернулся из Литвы на Родину, чтобы отстаивать ее независимость.

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Трагическое известие сообщили на Facebook-странице заведения культуры. Коллеги танцора отметили: он считал своим долгом защищать родную землю от оккупантов.

"К сожалению, не все возвращаются с войны. Сегодня мы получили болезненное известие, что в Украине, на поле боя, погиб бывший артист балета Клайпедского государственного музыкального театра Артем Ковбасинский", – говорится в сообщении.

Друзья защитника рассказали, что, узнав о начале войны в Украине, актер не мог оставаться за ее пределами. Он постоянно говорил, что если продолжит мирно жить в Литве, потеряет достоинство и человечность.

"Я должен вернуться в свою страну и защищать ее от оккупантов. Это моя обязанность и перед Родиной, и перед близкими, которые там остались. Но это решение было трудным, не скрываю", – высказывался погибший военный.

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