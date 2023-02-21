Вера Кекелия вспомнила, как ее довело до слез сообщение ''Пташки'' из ''Азовстали: словно это был Элтон Джон

Украинская певица и телеведущая Вера Кекелия поделилась, что имела опыт общения с защитницей Мариуполя и "Азовстали", которая прошла ад плена, Екатериной Полищук, известной под позывным "Пташка". Парамедик написала знаменитости после того, как та вместе с коллегами из "95 квартала" спела о ней песню.

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Кекелия призналась, что сообщение от героини не могло оставить ее равнодушной. Читая его, она расплакалась, поскольку пообщаться с военной, пускай даже в онлайн-формате, – это большая честь. Своими эмоциями артистка поделилась в интервью "1+1".

"Недавно мы в "Квартале" спели песню "Пташка", посвященную Пташке из "Азовстали" – Екатерине Полищук. Через неделю получаю сообщение от адресата "Пташка". Думаю, нет, такого не может быть, это точно не она! Читаю: "Вера, спасибо вам и девушкам! Вы так трогательно спели эту песню! Я плачу, у меня аж мурашки по коже". После этого я и сама расплакалась. И знаете, была так счастлива, что мне написала сама "Пташка", словно это был Элтон Джон", – поделилась Кекелия.

Песня о героине была исполнена на одном из концертов "95-го квартала", который сейчас переименовался в "Единый квартал", около месяца назад. Вокалистки студии вышли на сцену и спели трогательные строки, а за их спинами в это время транслировалось слайд-шоу со снимками Екатерины Полищук. Впрочем, хотя песня и была посвящена непосредственно "Пташке", она стала обращением и благодарностью всем женщинам-военнослужащим, которые находятся на передовой и доказывают: в Украине нет слабого пола.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Полищук неожиданно столкнулась с хейтом из-за своей активной гражданской деятельности. Кто-то из интернет-пользователей решил упрекнуть героиню, которая пережила ад в Мариуполе, а затем и в плену, в том, что она ездит в дипломатические поездки, хотя дипломатом не является. Военная мощно ответила критикам.

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