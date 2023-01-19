Ведущего Урганта хотят признать ''иноагентом'' в РФ: он ответил с юмором

Депутат Госдумы РФ Николай Новичков на пресс-конференции пожаловался, что ему в сети попадается реклама с участием российского ведущего Ивана Урганта. Нардеп считает его предателем и выразил желание признать звезду "иноагентом".

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В тот же день слова Новичка пересказали знаменитости, а он шутливо их прокомментировал. Об этом рассказали пропагандисты национальной службы новостей РФ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"У меня в "Яндексе" появляется контекстная реклама с Ургантом... Совсем беспорядок, докатился до этого. Почему допускается реклама этих людей? Решением суда сначала давайте признаем иноагентом, а затем и уголовное наказание", – заявил депутат Госдумы.

Интересно, что ведущий уже давно открыто не осуждал войну в Украине и вернулся в РФ после своего краткосрочного переезда, однако в России уверенный – Ургант не поддерживает действия Кремля.

Сам юморист в привычной для себя манере ответил, что неприязнь Новичкова связана с тем, что его не пригласили на известное шоу "Вечерний Ургант".

"Сегодня захотели признать меня иноагентом? Последний год научил нас многому, в частности тому, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам. Для меня это тайна, над которой ученым придется еще долго работать. "Депутат" и "мало" – это слова, стоящие рядом. Я старался. У меня несколько раз бывал руководитель фракции ЛДПР, но он был более радикальным", – пошутил ведущий.

Как известно, 24 февраля телеведущий Иван Ургант коротко написал: "Страх и боль. Нет войне". Впоследствии его сняли с эфира пропагандистского Первого канала.

В марте 2022 года россиянин с семьей уехал из России, но скоро вернулся на родину и прекратил высказываться против войны.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Урганта занесли в список так называемых агентов иностранного влияния. Звезда шоу "Вечерний Ургант" заявил, что внимательно ознакомился с ходом заседания ГРАДа и предложил переименовать в ГОВНО – "Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества".

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