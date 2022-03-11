Иван Ургант с семьей покинули Россию: ведущий выступал против войны

Катерина Малай
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Иван Ургант с семьей покинули Россию: ведущий выступал против войны
nosound
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Телеведущий Иван Ургант с семьей покинул Россию и улетел за границу, что подняло большой переполох среди его подписчиков. Многие решили, что звезда вечернего шоу эмигрировал в Израиль после осуждения войны в Украине, развязанной Российской Федерацией.

Слухи подогрел также тот факт, что с начала российского вторжения в Украину передача "Вечерний Ургант" перестала выходить на экраны РФ. Однако сам телеведущий в Instagram заверил, что его поездка временная и скоро закончится (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь", – успокоил он своих фолловеров.

Иван Ургант с семьей покинул Россию
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Отметим, что артист ограничил доступ к оставляемым комментариям, вероятно, чтобы не нарваться на новую волну хейта.

Как известно, с началом российско-украинской войны из сети вещания пропагандистского "Первого канала" исчезла комедийная передача "Вечерний Ургант". Создатели шоу утверждали, что проект закрыли временно, ведь якобы сейчас люди предпочитают новостной материал.

В это же время российская пропутинская журналистка Ксения Собчак из своих источников узнала, что детище Урганта приняли решение полностью закрыть, хотя официально об этом еще не обьявили.

Ксения Собчак сообщила, что "Вечерний Ургант" закрыли
Официально о предполагаемом закрытии еще не объявили

Напомним: 24 февраля, в день вторжения Российской Федерации в Украину, телеведущий написал: "Страх и боль. Нет войне", – за что множество пропагандистских знаменитостей и обычных россиян его осудили.

Ургант осудил войну в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комик Семен Слепаков также улетел в Израиль после того, как публично осудил захватническую политику Путина. Цель и продолжительность поездки актер не сообщил даже знакомым.

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