Иван Ургант с семьей покинули Россию: ведущий выступал против войны

Телеведущий Иван Ургант с семьей покинул Россию и улетел за границу, что подняло большой переполох среди его подписчиков. Многие решили, что звезда вечернего шоу эмигрировал в Израиль после осуждения войны в Украине, развязанной Российской Федерацией.

Слухи подогрел также тот факт, что с начала российского вторжения в Украину передача "Вечерний Ургант" перестала выходить на экраны РФ. Однако сам телеведущий в Instagram заверил, что его поездка временная и скоро закончится (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь", – успокоил он своих фолловеров.

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Отметим, что артист ограничил доступ к оставляемым комментариям, вероятно, чтобы не нарваться на новую волну хейта.

Как известно, с началом российско-украинской войны из сети вещания пропагандистского "Первого канала" исчезла комедийная передача "Вечерний Ургант". Создатели шоу утверждали, что проект закрыли временно, ведь якобы сейчас люди предпочитают новостной материал.

В это же время российская пропутинская журналистка Ксения Собчак из своих источников узнала, что детище Урганта приняли решение полностью закрыть, хотя официально об этом еще не обьявили.

Напомним: 24 февраля, в день вторжения Российской Федерации в Украину, телеведущий написал: "Страх и боль. Нет войне", – за что множество пропагандистских знаменитостей и обычных россиян его осудили.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комик Семен Слепаков также улетел в Израиль после того, как публично осудил захватническую политику Путина. Цель и продолжительность поездки актер не сообщил даже знакомым.

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