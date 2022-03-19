Ведущая 'Оскара' пригласила Владимира Зеленского на церемонию: о войне в Украине должны узнать все

Известная американская актриса Эми Шумер, которая стала соведущей "Оскара", пригласила президента Украины Владимира Зеленского на церемонию награждения кинопремии 28 марта 2022 года. Знаменитость отметила, что мероприятие станет отличной платформой для главы украинского государства, чтобы еще больше привлечь внимания к войне в Украине.

Об этом Эми Шумер заявила в эфире утреннего шоу Дрю Бэрримор, пишет Daily Mail. "Я предложила эту идею продюсерам, я хотела найти способ подключить Зеленского по спутниковой связи или что-то такое, просто потому что так много глаз приковано к "Оскару"", – сказала актриса.

Она добавила, что Зеленский смог бы прокомментировать какие-то события, чтобы миллионы зрителей лучше понимали текущую ситуацию, происходящую в Украине после российского вторжения.

Видео дня

Как отреагировали продюсеры на ее предложение, Шумер не уточнила, а также о реакции Владимира Зеленского – неизвестно.

Добавим, что Эмми Шумер стала ведущей "94-го "Оскара" вместе с Реджиной Голл и Вандой Сайкс.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что множество мировых звезд поддержали Украину и осудили Путина. Кто в этом списке, опубликованном Радой Украины, читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!