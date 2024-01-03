Ведущая BBC семь раз за минуту сказала слово 'дерьмо', споря с министром внутренних дел

Ведущая BBC Мишаль Хусайн семь раз за минуту сказала слово "дерьмо", когда разговаривала с министром внутренних дел Великобритании Джеймсом Клеверли. Она хотела прояснить, называл ли чиновник политику в Руанде "b*tshit", что в культурной вариации переводится как "конченая, отмороженная", но является очень грубым словом в английском лексиконе.

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Также она выспрашивала, раздавалось ли в речи политика слово "shith*le" (ж*па, выгребная яма и тд.). В ответ Джеймс Клэверли все отрицал, пишет Daily Mail.

Спор возник в эфире утреннего шоу Today. Ведущая хотела максимально четких ответов, ведь ее собеседник не признавал, какое слово сказал в парламенте месяцем ранее.

Как пишет издание, BBC разрешает брань, если это "оправдано редакцией". Вероятно, слово "дерьмо" признано корпорацией допустимым, потому что политика процитировали.

Эта брань в Великобритании не считается особенно оскорбительной, поскольку не имеет сексуального, расового или религиозного подтекста.

Однако ее вышеперечисленные вариации уже контролируются строже. Именно поэтому политик так настойчиво доказывал, что говорил только слово "дерьмо" (shit), а остальные частицы якобы додумали невнимательные слушатели.

"Вы не использовали слово "shith*le" в парламенте?" – спросила ведущая, на что получила уверение в обратном. "Итак, когда вы взяли микрофон, кто говорил, кто произнес это слово в парламенте?" – настаивала ведущая.

Министр оправдался, что "имел в виду отдельное лицо", и посоветовал журналистке "лучше изучить этот вопрос".

"Вы использовали слово "дерьмо", не так ли?" – переспросила ведущая.

"Да, но дело в том, что то, в чем вы меня только что обвинили, совсем другое и абсолютно неправильное", – ответил политик.

В конце концов, после еще нескольких вопросов со словом "дерьмо", министр заявил, что люди не могли услышать более жестокую брань, чем вышеупомянутое слово, потому что он ее якобы не произносил.

Ранее OBOZ.UA писал, что другая телеведущая британского канала BBC Марьям Мошири попала в скандал из-за некультурного жеста, который показала камере. Она надеялась, что этого никто не увидит.

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