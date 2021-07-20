"Вечную молодость" монахини в сети объяснили полным отказом от мужчин. Фото и видео

Американская монахиня по имени Моника стала популярной в TikTok после того, как рассекретила свой настоящий возраст – ей 55 лет. Однако многие пользователи уверены, что ей не более 30, ведь она выглядит гораздо моложе своих лет. Они связывают это с тем, что "монахиня долгий период времени живет без мужчины".

Моника не стала скрывать, в чем заключается секрет ее молодости и рассказала обо всем в своем Tik Tok. Оказывается, выглядеть так молодо ей помогают всего два правила – использование детского крема и защита лица от солнечных лучей. Об этом пишет издание Mirror (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Люди, которые говорят, что я выгляжу так, будто мне за тридцать, и пишут смешные комментарии о том, что это связано с отсутствием мужчины в моей жизни, дают мне лишний повод для смеха", – объяснила свою точку зрения монахиня.

Видео дня

"Это потому, что она не постоянно сталкивается с мужской наглостью", "Это потому, что ты живешь без мужчины", "Это называется без мужа, без детей", "Я смотрел это видео, думая, что тебе 32 года", "Я думал, что тебе точно около 30-ти. Естественная красота", "Мне 21 год, и ваша кожа выглядит в 10 раз лучше, чем моя", – отреагировали юзеры в комментариях.

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