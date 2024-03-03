'Вечно недовольны, пахлава и чебуреки на пляже, сепаратисты': Ахтем Сеитаблаев назвал распространенные ошибки о Крыме в представлении украинцев

Известный украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев, который после 24 февраля 2022 года пополнил ряды ВСУ, с сожалением констатирует, что до сих пор среди многих украинцев из материковой части Украины есть определенные стереотипы о Крыме, оккупированном ныне Россией, и крымских татарах непосредственно. Кинодеятель озвучил некоторые из ложных представлений своих соотечественников о полуострове.

Сеитаблаев является крымским татарином и часто своими работами пытался продвигать в массы правильные нарративы в отношении Крыма. Сейчас он говорит, что украинцам предстоит еще очень много работы в этом направлении. Своими наблюдениями и мыслями артист-военный поделился в интервью 1+1.

"По своему опыту говорю, что до начала полномасштабного вторжения большинство людей на вопрос "Что вы знаете о крымских татарах и о Крыме?" в основном отвечали одно и то же. Какие-то маленькие дома на самозахваченных землях, вечно чем-то недовольные, пахлава и чебуреки на пляже, сепаратисты, постоянно плачущие о своей депортации – вот и все", – поделился актер.

Сеитаблаев отдает себе отчет, почему среди украинцев до сих пор распространены подобные ложные стереотипы.

Он комментирует: "Понимаю, почему это так – я сам родился в советском союзе. Очевидно, насколько крепко закладывается в человеке то, что нам рассказывают в детстве. Сейчас осведомленности в сторону правды стало больше, но еще очень многое нужно делать. Особенно работать нужно над восприятием материковыми украинцами автономного статуса Крыма".

Напомним, ранее Сеитаблаев назвал знаковый исторический факт, который, по его мнению, указывает на то, что война с Россией закончится именно во в.о. Крыму. В бою за полуостров оккупанты потерпят поражение, уверен кинодеятель.

Ранее OBOZ.UA также писал, что Сеитаблаев рассказал о смерти побратима, в свое время защищавшего Донецкий аэропорт. Актер посвятил ему трогательный пост.

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