Вдова Хефнера заявила, что едва не умерла во время пластической операции

София Ковнир Люди 14:12, 8.01.2021 Обновлено: 14:20, 8.01.2021

Вдова основателя легендарного журнала Playboy Хью Хефнера Кристал рассказала, что еще 16 октября ей сделали операцию по пересадке жира, в результате которой она чуть не умерла.

Соответствующее заявление модель сделала на своей странице в Instagram. По ее словам, она потеряла много крови и попала в больницу, так как ей требовалось переливание.

Как стало известно, Хефнер медленно выздоравливала, но сейчас она чувствует себя хорошо.

Модель призналась, что это уже не первый случай, когда она едва не умерла на операционном столе. Так, в 2016 году женщина удаляла токсичные импланты, но это ее "ничему не научило", и она вновь решилась на операцию.

Кристал Хефнер сделала пластическую операцию
Instagram Кристал Хефнер

Также вдова Хефнера добавила, что ей жаль, что следующее поколение будет смотреть на людей, чья внешность невозможна без множества фильтров, макияжа или денег.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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