Вдова Хефнера заявила, що ледь не померла під час пластичної операції

Софія Ковнір Люди 14:12, 8.01.2021 Оновлено: 14:20, 8.01.2021

Вдова засновника легендарного журналу Playboy Х'ю Хефнера Крістал розповіла, що ще 16 жовтня їй зробили операцію з пересадження жиру, внаслідок якої вона ледь не померла.

Відповідну заяву модель зробила на своїй сторінці в Instagram. За її словами, вона втратила багато крові й потрапила до лікарні, оскільки їй було потрібно переливання.

Як стало відомо, Хефнер повільно одужувала, але зараз вона почувається добре.

Модель зізналася, що це вже не перший випадок, коли вона ледь не померла на операційному столі. Так, у 2016 році жінка видаляла токсичні імпланти, але це її "нічому не навчило", і вона знову зважилася на операцію.

Крістал Хефнер зробила пластичну операцію
Instagram Крістал Хефнер

Також вдова Хефнера додала, що їй шкода, що наступне покоління буде дивитися на людей, чия зовнішність неможлива без безлічі фільтрів, макіяжу або грошей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Обличчям штурму Капітолію став прихильник теорій змов, що вірить в "демократів-сатаністів". Фото

Українцям готують перерахунок пенсій: кому дадуть на 850 грн більше

Офіцер ЗСУ повідомив про втрати військ Росії на Донбасі

Вітання Усика обурило українців в мережі

На африканському курорті побили та пограбували українських туристів