'Вчера плакали все!' Мама и односельчане Насти Димид, которая представит Украину на Детском Евровидении, рассказали о ее победе

На песенном конкурсе Детское Евровидение-2023 Украину будет представлять девятилетняя певица Анастасия Димид с треком "Квітка". Уроженка небольшого прикарпатского села Гошев стала победительницей Нацотбора.

Она является самой молодой среди участников этого года. Как родные и односельчане радовались победе девочки, OBOZREVATEL рассказали мама Насти Ульяна Димид и директор школы, где учится Анастасия, Марта Фрищин.

Мама Насти по профессии бухгалтер, последние годы не работает по специальности, потому что полностью переключилась на помощь дочери в ее творчестве. Папа работает в районном центре на одном из предприятий. У Уляны и Олега Димид трое детей. Старшей дочери Татьяне – 26 лет, она – медик, имеет свою семью и детей. Средней Виктории – 24 года, она тоже замужем. И также, как и Настя, хорошо поет. Окончила училище в Ивано-Франковске, училась во Львовской консерватории.

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"Это талантливая семья. Мама Ульяна – генератор идей. Папа Олег – это "каменная стена". Идеи, сгенерированные мамой, поддерживает в любом виде. Обеими руками за все, что они с Настей придумывают. Очень оптимистичный мужчина. Есть бабушки, одна проживает в Испании, вторая – здесь, в Гошеве. Они тоже горячо поддерживают девочку", – рассказывает директор школы Марта Фрищин.

Настя учится в четвертом классе Гошевского лицея. "Она очень часто участвует в разных конкурсах на выезде, – продолжает Марта Юлиановна. – Когда едет, значит, должна пропускать занятия. Но как только возвращается, все догоняет. Чтобы вы себе понимали, это – математика, английский, чтение, музыка, рисование, трудовое обучение... Все дописывает, долепливает, дорисовывает... Она может приехать с конкурса, а у нас намечается какой-то праздник – с легкостью приобщается. Где бы она ни была, возвращаясь домой, становится искренним ребенком, как и все ее одноклассники. У нее нет звездной болезни – на этот счет я переживала. Она очень трудолюбива и вынослива по характеру".

Недавно директор школы с родителями и одноклассниками Насти ездили в районный центр, где сняли видео в поддержку Насти. "Вы себе не представляете, как мы вчера болели за нее! А когда стало известно, что победа наша – такие овации были в группе в Viber. Сегодня утром уже вспоминали Настю, ждем ее приезда. Мы очень счастливы, потому что она прославляет наш славный Гошев", – добавляет Марта Фрищин.

Мама Насти вместе с девочкой находится в Киеве. Говорит, что первые впечатления, когда вчера поняла, что победу в Нацотборе одержала Настя, были очень эмоциональными: "Какие-то секунды не могла поверить в то, что услышала. Потом начала плакать. Конечно, это были слезы радости. И сейчас с вами разговариваю – тоже слезы наворачиваются на глаза. Потом начала приходить в себя. Настя – самая молодая участница этого конкурса – она молодчинка. Да что там говорить: вчера плакали все. Папа, старшие сестры, бабушки-дедушки, все родственники".

Сестры Насти живут в Испании. У старшей Татьяны двое сыновей. "Матвейке – четыре года, Левке – один год. Настя – их тетя, – продолжает Ульяна. – Но нет такого, чтобы она относилась к ним как к племянникам. Они – как братики с сестренкой. Когда общаемся по телефону, Насте шлют поцелуи. Старший уже с Настей хорошо разговаривает. Очень хочет домой, в Украину".

Вспоминая о "Черноморских играх", где Анастасия в этом году стала полуфиналисткой, мама говорит: "Тогда эмоции тоже были невероятные! Настя в своей категории тоже была самой молодой участницей – получила первое место. Как нам потом сказали, до Гран-при ей не хватило одного балла". Но мы совсем не расстроились, потому что в следующем году можем приехать снова и участвовать в конкурсе".

Финал конкурса "Детское Евровидение" состоится уже 26 ноября во Франции. Это будет вторая поездка девочки за границу. В мае она участвовала в одном из творческих конкурсов в Испании. "Во Францию она очень хочет. Все время спрашивает: "Мам, а мы поедем смотреть Эйфелеву башню?" – смеется Ульяна.

На наш вопрос, как дорого семье обходится участие Насти в песенных состязаниях, мама отвечает: "Большинство конкурсов бесплатные. Оплачиваем дорогу, костюмы. Стараюсь шить сама. Когда-то очень красиво шила моя бабушка – я всегда возле нее сидела, смотрела. И, наверное, что-то отложилось в памяти – мастерю теперь сама. Не сказала бы, что это очень дорого – главное желание".

"Наша Настя поет сызмальства. Только научилась ходить, брала детский микрофон в руки и что-то там на своем языке напевала. У нас даже где-то в домашнем архиве есть это видео. Однажды она так хорошо спела колядку, что я решила учить с ней новые песни, записывать. Так начали участвовать в конкурсах. В шесть лет отдали ее в музыкальную школу", – добавляет Ульяна Димид.

Настя занимается в музыкальной школе райцентра, играет на фортепиано и осваивает искусство вокала. Из села в районный центр ее возят родители на автомобиле. "Иногда тяжело, потому что нагрузка немалая – но она молодец, все успевает", – говорит мама.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, кто такая Анастасия Димид, которая представит Украину на Детском Евровидении 2023 года, и почему она делает на себе знак креста перед выступлениями.

Также OBOZREVATEL писал о подробностях финала национального отбора на Детское Евровидение.

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