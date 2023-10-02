Кто такая Анастасия Димид, которая представит Украину на Детском Евровидении 2023, и почему она делает на себе знак креста перед выступлениями

1 октября состоялся финал национального отбора "Детское Евровидение 2023". Победу одержала девятилетняя Анастасия Димид, родом из Ивано-Франковской области.

OBOZREVATEL собрал интересную информацию о девочке, исполнившей песню "Цветок" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы). Напомним, от жюри Настя получила 4 балла, а зрители отдали ей 5 баллов.

Анастасия Димид родом из села Гошев, Ивано-Франковская область. Она хочет нести людям радость, касаясь сердец слушателей и пробуждая незабываемые эмоции. Девочка говорит, что ее суперсила в том, что она украинка.

Видео дня

Настя мечтает стать известной певицей, стремится к самосовершенствованию и музыкальным экспериментам, потому что убеждена: творческий процесс – это постоянное саморазвитие.

Девятилетняя конкурсантка занимается вокалом в Долинском Доме культуры дважды в неделю, впрочем, когда на носу конкурсы, занятия проходят каждый день. Они начинаются с 20-минутной распевки, а затем Настя с преподавательницей учите новые песни. Галина Курос, преподавательница по вокалу и художественная руководительница городского Дома культуры, рассказывает, что ко всем песенным соревнованиям они готовятся максимально, подготовка к Евровидению продолжалась с особым вдохновением. "Как я оцениваю шансы? Это свой ребенок и, конечно, я очень в нее верю",– добавляет Галина.

После занятий девочка не перестает петь, по словам мамы. Дома Анастасия имеет синтезатор, проигрыватель и микрофон. Свою комнату маленькая певица называет "королевством": на клавишном инструменте девочки стоит немало дипломов с конкурсов, а рядом расположились победные кубки.

Анастасия Димид также поделилась с "Детским Евровидением" своим ритуалом, который она совершает перед выходом на сцену: "Перед выступлением я делаю на себе знак креста, а мама говорит "с Богом".

Победительница представит Украину на сцене "Детского Евровидения 2023", которая будет проходить во французской Ницце в конце ноября. За победу сразятся юные конкурсанты из 16 стран.

Ранее OBOZREVATEL писал о подробностях финала национального отбора на "Детское Евровидение".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!