Василиса Фролова впервые показала лицо новорожденного сына. Фото

Украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова, которая недавно впервые стала мамой, впервые показала лицо своего сына Родиона. Знаменитость снялась в фотосессии, будучи беременной, а затем сфотографировала и малыша в образе Микки Мауса.

Соответствующие фото Фролова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что малышу 7 апреля исполнился месяц.

Так, телезвезда позировала на камеру в длинном платье черного цвета с разрезом, которое подчеркнуло ее круглый живот.

"За это время трансформаций с телом и разумом в разы больше, чем за всю беременность. Человек полностью завладел мною и пока никаких шансов на самостоятельную свободную жизнь не дает. Что ж вы не предупреждали то? В честь первой даты с утра Родион метко пульнул прямехонько в мамину косметичку, тем самым как бы засвидетельствовав ее ненадобность", – написала телеведущая.

Напомним, ранее Василиса Фролова показала себя до и после родов. Звезда поделилась снимками, на которых позировала в одинаковой клетчатой пижаме.

Также Фролова рассказала о первых днях материнства. По словам знаменитости, весь спектр гормональных переливов дает возможность почувствовать себя и мрачным зомби, и самым свежим весенним цветком.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова, которая недавно впервые стала мамой, сбросила 9 килограммов после родов.