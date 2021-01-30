Беременная Фролова рассказала, как "хейтеры" реагируют на ее положение. Фото

Беременная 42-летняя украинская телеведущая Василиса Фролова рассказала о "самых непринужденных" реакциях людей на то, что она ждет ребенка.

Как отметила украинка, многие комментируют ее положение довольно странно или же делают вид, что ничего не заметили. Женщина написала об этом на своей странице в Facebook 30 января.

Реакции, которые привела в пример телеведущая (далее цитируем):

Ух ты, а мы были уверены, что ты чайлдфри.

Так. Это тот, о ком я подумала?

И кто там у нас?

Подожди, а ты же не замужем?

Слушай, ну ты, выходит, запрыгнула в последний вагон. Ой, прости, в предпоследний.

Зачем ты мне рассказала? Такое надо прятать.

"Чтобы не ставить друг друга в неловкое положение, просто поздравьте, а там как-нибудь разговор завяжется", – посоветовала Фролова.

Отметим, к посту она прикрепила новое фото в откровенном наряде, обнажающем бедро. Женщина позировала в черном платье и с большими ушками в стиле Микки Мауса.

На фото хорошо видно большой живот Фроловой. Напомним, она беременна первенцем.

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