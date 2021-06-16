Василиса Фролова призналась, что забеременела после первого секса с мужчиной из соцсетей

Украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова заявила, что забеременела сыном Радионом после первой интимной связи с продюсером Дмитрием Котеленцем. Пара долгое время общалась в соцсетях и однажды оказалась на квартире у артистки.

Такими подробностями Фролова поделилась в интервью для YouTube-программы "Без комплексов". По словам Василисы, Дмитрий помогал ей с переездом в другое жилье, когда между ними случилась интимная близость. Звезда отметила, что прошлая квартира стала для нее счастливой (чтобы просмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Видео дня

"Дима вошел в мою жизнь очень спонтанно. Это была переписка в соцсетях. Вдруг он оказался у меня в гостях. Я говорю – поехали перевозить коробки, я переезжаю. Полпятого утра, мы начали перевозить коробки с книгами… Все очень быстро закрутилось. И оказалось, что эта квартира стала для меня счастливой. Потому что надо было там впервые переночевать и сразу забеременеть", – отметила Фролова.

Она также отметила, что вскоре они с Дмитрием начали встречаться. Пара считает началом своих отношений – момент, когда они узнали о беременности Василисы.

Коротко о знаменитости:

Василиса Фролова – украинская телеведущая, модель и актриса. С 24 августа 2017 года является лицом и ведущей "Прямого" канала. Официально знаменитость никогда не была замужем. При этом она не скрывала, что у нее есть любимый мужчина – ее гражданский муж. 18 ноября 2020 года Фролова сообщила, что ждет первенца. 8 марта 2021 года звезда впервые стала мамой.

width="100%"

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: