Василиса Фролова чуть не потеряла ребенка: что произошло

Украинская телеведущая Василиса Фролова заявила, что на 41 неделе беременности ее сын перестал шевелиться. В связи с чем звезда приехала в роддом и ей экстренно сделали кесарево сечение.

Такими подробностями 43-летняя Фролова поделилась в интервью для YouTube-программы "Без комплексов". По словам Василисы, она изначально планировала роды естественным путем, но у первенца произошло кислородное голодание из-за двойного обвития пуповиной. Звезда отметила, что ее сын мог не появиться на свет, если бы не опытные врачи (чтобы просмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Я поехала делать КТГ и по выражениям лиц врачей поняла, что тут что-то не то. Мы собрались в роддом. Меня мама везет, а слезы градом. Я не чувствовала живота, а после УЗИ мой доктор сказал: "Василиса, рожать будешь сегодня". Ты идешь, переодеваешься и мы делаем кесарево сечение", – добавила она.

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Василиса также вспомнила, во время операции была в полусознательном состоянии. Ей казалось, что она на грани жизни и смерти. Впрочем, к счастью, все прошло хорошо.

Коротко о знаменитости:

Василиса Фролова – украинская телеведущая, модель и актриса. С 24 августа 2017 года является лицом и ведущей "Прямого" канала. Официально знаменитость никогда не была замужем. При этом она не скрывала, что у нее есть любимый мужчина – ее гражданский муж. 18 ноября 2020 года Фролова сообщила, что ждет первенца. 8 марта 2021 года звезда впервые стала мамой.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Василиса Фролова заявила, что забеременела сыном Радионом после первой интимной связи с продюсером Дмитрием Котеленцем. Пара долгое время общалась в соцсетях и однажды оказалась на квартире у артистки.