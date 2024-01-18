'Вам место в Хогвартсе': дочь Цукерберга показала магию любви родителей и поразила сеть

Американский бизнесмен, руководитель Meta, Марк Цукерберг поразил милым фото свою аудиторию. На фотографии он с женой Присциллой Чан позирует для старшей дочери Максим.

Видео дня

Цукерберг рассказал в Facebook, что как раз с любимой должен был идти на свидание, но Макс попросила остановиться, чтобы сфотографировать родителей. Марк был одет в вязаный кардиган и черные джинсы, а Присцилла красовалась в длинном платье, верхняя часть которого имитировала корсет.

Вероятно, подбор цветов и образов пары напомнил восьмилетней Максим героев из мистического Гарри Поттера, назвав родителей героями "из Хогвартса". Девочка очень хотела заснять этот момент, поэтому даже стала на стульчик, чтобы фотография получилась хорошей.

"Наша дочь Макс сделала нам свой высочайший комплимент (что мы выглядим так, будто мы в Хогвартсе) и очень хотела сфотографировать, когда мы отправлялись на свидание", – написал Марк.

В комментариях читатели также поделились своими комплиментами: "Прекрасная и благословенная семья", "Это прекрасно. И еще прекраснее, что дети узнают, как должна выглядеть красивая семья", "Хорошее фото... маленький фотограф слишком хорош", "Какой ты хороший пример для многих, особенно для современной молодежи.

Похоже семья Цукербергов любит "Гарри Поттера" всем сердцем. Ведь раньше на Хэллоуин в 2023 году все пятеро членов семьи нарядились в образы "поттерианы". "Проводим очаровательный Хэллоуин – от малышки Добби, Гермионы, Джинни, профессора Макгонагаллы и Дамблдора!" – подписал фотографию бизнесмен.

Марк почти никогда не показывает лиц своих трех детей: Макс, Августы и Аврелии. Даже на фото, где Макс фотографирует родителей, она повернута спиной.

Ранее OBOZ.UA писал, что Марк Цукерберг, похоже, планирует переезд на Гавайи. Он строит комплекс ценой 100 миллионов долларов и подземным бункером.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!