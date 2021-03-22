Валерия, Лепс, Маршал и другие: что говорили об Украине артисты, против которых открыли производство

Прокуратура Украины завела уголовное дело на 23 российских артистов, которые незаконно въехали в Крым для участия в концерте по случаю открытия моста через Керченский пролив. Так, многие из них не раз позволяли себе выпады в адрес нашей страны.

Среди них – Григорий Лепс, Лариса Долина, Олег Газманов, Александр Маршал и другие деятели культуры. OBOZREVATEL предлагает читателям вспомнить самые скандальные высказывания российских артистов об Украине.

Григорий Лепс о войне в Украине:

"Я гражданин своей страны, я уважаю своего президента и все, что он делает, я считаю правильным. Я ему доверяю, я его уважаю, я его ценю. Поддерживаю ли я то, что произошло в Крыму – вопрос двоякий. И так, и так можно повернуть. Для России, наверное, очень выгодно иметь Крым. Если президент нашей страны так решил, значит так тому и быть".

Лепс поддерживает агрессивную политику Путина против Украины Instagram Григория Лепса

Валерия о незаконном референдуме в Крыму:

"Против меня сфабриковали дело о "враге народа". Оправдываться я не собираюсь, я никогда не выступала и не выступлю против Украины. То, что я поддержала референдум в Крыму… Если они считают, что могут запрещать думать по-другому, – ради бога, тогда мне точно с ними не по пути".

Валерия поддерживала незаконный референдум в Крыму Instagram Валерии

Лариса Долина устроила в 2016 году в Одессе антиукраинскую пропаганду:

"Одесса принадлежит Украине только "по карте, или атласу", – заявляла она со сцены.

Долина говорит, что Одесса принадлежит Украине только по карте Instagram Ларисы Долиной

Олег Газманов о "Евровидении" в Киеве в 2017 году:

"Организаторы конкурса прогнулись под Украину, выполняя ее условия – нашим артистам запрещают въезжать в страну, где проводят конкурс. Я считаю, это геноцид наших артистов. Я-то не собираюсь ехать на "Евровидение", но сам факт того, что сотни наших артистов объявлены невъездными в Украину, это нонсенс".

Газманов резко высказывался о "Евровидении" в Киеве Instagram Олега Газманова

Александр Маршал о Крыме, Майдане и готовности воевать против Украины на Донбассе:

"Я даже не хочу знать, где находится эта страна. Я езжу только по России, а Крым как был наш, так и останется нашим".

"Думаю, если бы не Майдан, Донбасс и Крым остались бы в составе Украины. Марши нациков, сожженные заживо люди в одесском Доме профсоюзов – они же ничего не стесняются уже. Кто будет отвечать за все это? Не были мы врагами. И вот те на – ливанули бензина в огонь. Часть друзей с Украины перестали со мной общаться из-за всей этой ситуации. Некоторых мне просто пришлось заблокировать в соцсетях. Я вижу, как людям промыли голову".

"Я не знаю, как кто, но я с вами душой и сердцем. И если нужно будет, я возьму оружие и пойду. Спасибо за то, что вы есть и за то, что вы так держитесь, я просто вами восхищаюсь".

Александр Маршал известен своими скандальными высказываниями об Украине Instagram Александра Маршала

Денис Майданов об оккупации Крыма:

"В силу политических преобразований и неграмотного политического разбазаривания исконно русских земель, Крым многие годы находился в Украине. То, что произошло – это огромное историческое событие, и нам всем повезло, что мы – его современники".

Денис Майданов поддержал аннексию Крыма wikipedia.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло российского продюсера Максима Фадеева в список лиц, которые представляют угрозу для национальной безопасности страны.