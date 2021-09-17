Валерий Меладзе рассказал об уважении к Моргенштерну и готов ли с ним спеть. Видео

Российский певец Валерий Меладзе рассказал, готов ли спеть дуэтом со скандальным рэпером Моргенштерном. По его словам, такое сотрудничество обесценилось – но то, что делает рэпер, вызывает у него уважение.

Певец ответил на вопросы для YouTube-канала Люкс ФМ. Журналист поинтересовался у Меладзе, с кем он мечтает спеть в дуете и посотрудничал ли бы он с рэпером Моргенштерном (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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"Сейчас настолько эта история девальвировалась. Если раньше дуэт – это было событие, то сейчас это стало повседневностью. Я думаю, что он (Моргенштерн, – Ред.) не потянет мой стиль, а я и не буду стараться тянуть его, хотя парень он прикольный. Он личность, и несмотря на ту фигню, которую он делает, смело и с уверенностью в себе – это вызывает уважение", – отметил он.

На вопрос, за что Валерий может разозлиться на своего брата Константина – он ответил "ни за что".

"Мы иногда могли повздорить, поругаться в студии, потому что он всегда требует от меня больше, чем я могу. Поэтому я иногда могу вспылить "что же ты от меня хочешь", но потом я все-таки выполняю, то, что он требует от меня и получается хорошо", – рассказал Валерий Меладзе.

Также певец рассказал о самой большой сумме, которою получал за корпоратив. Журналист переспросил у Валерия, было ли это больше 500 тысяч долларов, на что он ответил: "Нет, что я Sting или Мадонна какие-то".

Кроме того, Валерий признался, что подарил жене Альбине Джанабаевой в благодарность за рождение дочери Агаты "весьма приличные сережки".

Коротко о знаменитости:

Известный певец и продюсер Валерий Меладзе, является заслуженный артистом России.

В российском культурном пространстве о нем стало известно в начале 90-х, когда первой своей песней покорил сердца людей.

Валерий долгое время был женат на Ирине Малухиной, в браке с которой у них родились трое дочерей. Однако в 2009 году пара рассталась из-за романа Меладзе с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Альбиной Джанабаевой.

Сразу же после бракоразводного процесса с Ириной в 2014 году Валерий женился на Джанабаевой. У пары уже трое детей – сын Константин (2004), сын Лука (2014) и дочь Агата (2021).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский рэпер Моргенштерн внесен в черный список Минкульта Украины. Недавно стало известно, что несмотря на это он собирается приехать в Украину и дать три концерта. Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко эксклюзивно для OBOZREVATEL прокомментировал гастроли рэпера – он отметил, что Моргенштерну запрещается гастролировать в нашем государстве.