Вакарчук встретился на фронте с принцессой-воином и показал счастливое фото

Украинская писательница и пулеметчица из Ивано-Франковской области Оксана "Ксена" Рубаняк, которая служит в 72-й механизированной бригаде имени Черных Запорожцев, встретилась с лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком. Они вместе сфотографировались, счастливо улыбаясь.

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Кадром с героиней артист поделился в Instagram. Как написала "Ксена", которую также называют принцессой-воином, она рада встречаться с гражданскими на передовой.

"Мои поездки на фронт имеют одно преимущество: они дают возможность знакомиться с вдохновляющими меня людьми. Скажу откровенно, что на фронте таких людей сейчас значительно больше, чем вне его. Одна из таких – Оксана Рубаняк, позывной "Ксена". Писательница, которая стала воином. С такими людьми хочется идти вперед. К Победе", – написал Вакарчук.

На фронт он приехал не с пустыми руками. Оксана Рубаняк поблагодарила певца за помощь Вооруженным силам Украины.

"Искренне радуюсь встречам с друзьями, товарищами, когда я на боевых. Это возможность вдохнуть гражданскую жизнь и увидеть тех, кого люблю", – прокомментировала встречу "Ксена".

Кстати, в прошлом месяце героиня встретилась с шестидесятницей Линой Костенко, которой показала свой поэтический сборник под названием "Навстречу смерти".

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