Вакарчук вспомнил слова своего покойного отца, которому сегодня должно было исполниться 76 лет: именно поэтому я на Донбассе

Сегодня, 6 марта 2023 года, бывшему ректору Львовского национального университета имени Ивана Франко и экс-министру образования Украины Ивану Вакарчуку могло исполнится 75 лет. В этот день сын знаменитого деятеля – известный украинский музыкант Святослав Вакарчук – решил вспомнить слова, которые при жизни всегда повторял ему мудрый отец.

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Папа фронтмена культовой украинской группы "Океан Эльзы" скончался 4 апреля 2020 года. Однако звездный сын хранит и прославляет память о нем, уверяя, что именно Иван Александрович сделал его человеком, которого мы все знаем. Воспоминаниями об отце артист поделился на личной странице в Instagram.

Вакарчук раскрыл, какую фразу покойного родителя он до сих пор вспоминает, сделав ее буквально своим жизненным кредо.

"В этот день был бы день рождения моего папы Ивана Вакарчука. Всегда вспоминаю его слова: "Как можешь чем-то не заниматься – не занимайся. Делай только то, чего не можешь не делать", – написал музыкант.

Руководствуясь именно этим правилом, Вакарчук, как рассказал он сам, ездит в самые горячие точки фронта, поддерживает наших защитников и неустанно волонтерит. Вот и сейчас, своего папу исполнитель вспоминает в Донецкой области.

"Именно поэтому я сейчас здесь. На Донбассе. С нашими защитниками и защитницами. Буду ездить сюда столько, сколько нужно. До Победы!" – заверил звезда.

Напомним, в октябре 2022 года музыкант открыл во Львове улицу в честь своего отца. Вместе с мамой Светланой Вакарчук артист поблагодарил всех причастных к событию за почтение памяти Ивана Александровича.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Святослав Вакарчук дал благотворительный концерт в Лондоне, где собрал 147 миллионов гривен для Украины. Заработанные средства будут направлены на приобретение медицинского оборудования и восстановление украинских больниц, которые были разрушены в результате боевых действий.

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