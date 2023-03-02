Вакарчук собрал на концерте в Лондоне 147 млн гривен и рассказал, кто из королевской семьи пришел поддержать Украину

Украинский певец и фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук недавно в историческом доме Canada House в Лондоне провел благотворительное выступление. Во время концерта было собрано 147 миллионов гривен на помощь Украине. Кроме того, некоторые члены королевской семьи пришли на мероприятие, чтобы поддержать нашу страну.

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Радостной новостью музыкант поделился в своем Instagram. Заработанные средства будут направлены на приобретение медицинского оборудования и восстановление украинских больниц, которые были разрушены в результате боевых действий. По словам Вакарчука, этот концерт был запланирован еще прошлой осенью.

"Для меня была честь видеть на концерте, а главное, слышать и получить реальную поддержку нашей страны от таких высоких гостей, как Его Королевское Высочество Герцог Глостерский принц Ричард, Дэвид Ратли, член парламента, парламентский заместитель Государственного секретаря по иностранным делам Великобритании, Ральф Гудейл, Верховный комиссар Канады в Великобритании и других", – написал звезда.

Во время поездки в Великобританию Святослав смог рассказать о том, что ему пришлось увидеть за последний год на фронте. Он исполнил композиции "Океана Эльзи", а также познакомил зрителей с украинскими народными песнями.

"Скажу как есть: рад, что могу через свои выступления привлекать и прямую финансовую помощь, и каждый раз напоминать странам мира, что мы благодарны за поддержку и нуждаемся в ней еще, чтобы вместе и дальше продолжать борьбу к победе", – резюмировал артист.

Фанаты в комментариях выразили свою благодарность за старания Святослава Вакарчука, написав, что мы стали еще ближе к заветному дню, когда весь мир услышит "Украина победила". "Низкий поклон вам", "Слава Украине и таким сыновьям", "Спасибо вам, вы самый лучший певец и человек", – пишут пользователи сети.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, звезда сериала "Викинги" и канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник стала первым амбассадором платформы United24 из Канады. Знаменитость сосредоточится на программе "Восстановление Украины", которая поможет отстроить разрушенные дома.

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