Вакарчук рассказал о погибшем герое Украины с позывным ''Да Винчи'': мы познакомились в 2020 году под Авдеевкой

Известный украинский музыкант Святослав Вакарчук почтил память героя Украины, легендарного воина Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", который погиб в бою под Бахмутом в Донецкой области. Фронтмен культовой группы "Океан Эльзы" рассказал, что был лично знаком с защитником, который впервые отправился на фронт еще в 2014 году, когда ему было всего 18.

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А познакомились Дмитрий и артист в 2020-м в той же Донецкой области, только в районе города Авдеевка. Вакарчук приезжал тогда на передовую выступать перед бойцами, среди которых был и "Да Винчи". Своими воспоминаниями о герое звезда поделился на личной странице в Facebook.

"Мы познакомились еще в 2020 году под Авдеевкой. Я приезжал к нему, его собратьям и сестрам не раз... Уверенный, пассионарный, готовый к любым испытаниям, он всегда вдохновлял. Большая потеря! Вечная память Герою", – отреагировал на гибель воина музыкант, оставив в публикации его черно-белый снимок.

Отметим, Коцюбайло был командиром батальона 67-й отдельной механизированной бригады "Вовки Да Вінчі". Он родился в 1995 году в Ивано-Франковской области. Был активным участником Революции достоинства, пошел на фронт в 2014-м добровольцем, когда ему было 18 лет.

В 2021-м Дмитрий получил высшую государственную награду – звание Героя Украины, а с 2017-го был "Народным героем Украины".

Утрату воина прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Святослав Вакарчук дал благотворительный концерт в Лондоне, где собрал 147 млн гривен для Украины. Заработанные средства будут направлены на приобретение медицинского оборудования и восстановление украинских больниц, которые были разрушены в результате боевых действий.

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