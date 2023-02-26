Вакарчук назвал россиян, которых ''не нужно считать врагами'', и высказался о бойкоте культуры РФ

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук высказался о бойкоте российской культуры и назвал граждан РФ, которых не считает врагами. Уважение у украинца вызывают россияне, которые открыто выступили против путинского режима.

Видео дня

Артист считает, что провоенная и молчаливая позиция должны быть осуждены, а желание победы для Украины – похвально. Такой комментарий раздался в его интервью DW (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"На войне мир черно-белый. На войне не бывает "вне". А молчать – это тоже молчаливая поддержка врага, и тогда ты часть врага, и тогда мое отношение к тебе, как к врагу. И здесь не может быть никаких компромиссов относительно того, что кто-то вне политики: искусство или спорт", – объяснил Вакарчук.

Певец считает, что сознательный человек не будет игнорировать геноцид и терроризм в Украине, заявляя: "Я здесь ни при чем". Таких безразличных граждан РФ, сказал украинец, нужно осуждать на уровне с ярыми сторонниками Кремля.

Впрочем, россияне, открыто выступившие против режима и пожелавшие победы Украине, заслужили уважение Святослава Вакарчука.

"Вместе с тем, я хочу подчеркнуть, что есть большое количество ситуаций, когда те, кто в России – актеры, музыканты и так далее – нашли в себе силы выступить против происходящего ужаса. Они говорят: "Мы – не российское государство, мы отдельно". Это совсем другая история: если они искренне желают победы Украине, тогда их врагами считать не нужно", – заявил артист.

Он не стал отвечать о выступлениях на одной сцене с антивоенно настроенными гражданами РФ, потому что сейчас в мире, подчеркнул певец, нужно продвигать нарративы о победе Украины, а не дружбе двух народов.

Как писал OBOZREVATEL, Вакарчук рассказал, что мотивирует военных не опускать руки. По его словам, защитники пытаются шутить, ведь юмор тоже лечит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!