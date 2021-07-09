Что публикует в соцсетях 23-летняя девушка, с которой якобы закрутил роман Вакарчук

София Ковнир
София Ковнир
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Что публикует в соцсетях 23-летняя девушка, с которой якобы закрутил роман Вакарчук

23-летняя украинская исполнительница Виталина Мусиенко, которой приписали роман с музыкантом Святославом Вакарчуком, любит делать красивые фотографии и делиться ими в сети. Также она часто путешествует.

Кроме того, девушка публикует на странице в Instagram снимки с концертов, на которых выступает вместе с Вакарчуком. Что еще известно из соцсетей о якобы новой возлюбленной артиста – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Судя по снимкам, Виталина любит фотографироваться и позировать на камеру в разных образах. Также ей нравится поэзия, так как иногда она подписывает кадры красивыми фразами из песен или книг на украинском языке.

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Как выглядит Виталина Мусиенко
Виталина Мусиенко

Кроме того, Виталина часто делится с подписчиками воспоминаниями из детства, и при этом прилагает красивые фотографии заката, природы или самой себя.

Виталина Мусиенко любит фотографироваться
Виталина Мусиенко показала черно-белое фото

К слову, ранее Виталина Мусиенко принимала участие в вокальном шоу "Голос країни", где была в команде Вакарчука. Она ездила с музыкантом в его гастрольный тур с новым проектом "Оранжерея". На сцене артисты нежно держались за руки и обнимались.

Виталина Мусиенко вместе с Вакарчуком
Виталина Мусиенко перед выходом на сцену
Виталина Мусиенко с группой "Океан Эльзы"
Возможная новая возлюбленная Святослава Вакарчука

Напомним, Святослав Вакарчук и его экс-возлюбленная Ляля Фонарева были вместе более 20 лет. Недавно музыкант объявил о разрыве отношений, решив не называть причину. Его примеру последовала и сама Ляля, которая также никак не прокомментировала эту ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у украинского музыканта Святослава Вакарчука, которого ранее заметили во Львове с якобы новой возлюбленной, заявили, что на самом деле это была его дочь Диана Фонарева. Как оказалось, девушка является декоратором, стилистом в проекте "Оранжерея".

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