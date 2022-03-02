В Харькове оккупанты нанесли удар по горсовету, телевышке и сбросили снаряд на Дворец Труда. Фото и видео

Российские оккупанты продолжают уничтожать мирный украинский Харьков. Днем 2 марта они нанесли удар по Дворцу Труда, зданию горсовета и телебашне.

По информации заместителя председателя ОГА Романа Семенухи, прямо в здание горсовета попала крылатая ракета. Снаряд русские захватчики сбросили на Дворец Труда, на площади Конституции, 2, – зданию более 300 лет, и его не уничтожал даже Гитлер во время Второй мировой.

Как сообщает "Харьков NOW", во всех домах вокруг – нет окон. Пострадала также телебашня.

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Напомним: Россия, вторгшаяся на территорию Украины, в атаках на мирные города начала применять фугасные авиационные бомбы. Одну из ФАБ-500 оккупанты сбросили 2 марта на Харьков.