Вахтанг Кипиани – о суде с Медведчуком и Зеленском, купившем его скандальную книгу про Стуса. Интервью

Известный украинский журналист, историк и автор скандальной книги "Дело Василия Стуса" Вахтанг Кипиани признался, что каждый этап суда с политиком Виктором Медведчуком, пытавшемся опровергнуть якобы недостоверную информацию о себе, помог разрекламировать это издание и в итоге продать более ста тысяч экземпляров.

На "Х Книжном Арсенале" книгу про Стуса приобрел и Владимир Зеленский. В разговоре с OBOZREVATEL Вахтанг Кипиани предположил, что для президента Украины, возможно, это был незапланированный шаг.

– Зеленский на "Х Книжном Арсенале" купил вашу книгу "Дело Василия Стуса". Вы ожидали?

– Насколько я понял, это произошло не по инициативе Зеленского. Когда он подошел к стенду издательства, продавцы предложили ему какие-то книги. Спросили: "А у вас есть вот эта?". То есть он самостоятельно не выбирал мою книгу. Возможно, не отождествлял ее с этим издательством.

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– Я почему-то думал, что Зеленскому заранее готовят список, что именно он должен купить на "Книжном Арсенале". Ведь это такая пиар-история, когда все потом активно обсуждают, что читает президент.

– В принципе так и должно быть. Хотя я не большой специалист в этих вопросах... Так происходит, когда человек делает что-то осмыслено. Возможно, он хотел купить эту книгу, но не знал, где именно она продается.

– Это хороший ход, учитывая последние события вокруг Виктора Медведчука.

– Два года назад, когда на книгу подали в суд, это действительно был бы хороший шаг... Кстати, это далеко не первый суд. Он уже много раз судился с журналистами и политиками. И почти всегда это были темы, связанные с Василием Стусом. Он много раз выигрывал. Была, по-моему, только одна история, когда он остался у разбитого корыта: историк Дмитрий Чобит лет 10-12 назад издал книгу в жанре политического памфлета, представив в ней Медведчука как никчемного политика. Медведчук подал иск. Автор сначала проиграл районный суд, затем апелляционный. В конце концов дело дошло до Верховного Суда и решение таки отменили. Дмитрий Чобит пошел до конца, а многие останавливались на районном уровне...

У Медведчука были все основания думать, что он и здесь выиграет, но моя реакция, реакция издательства и гражданского общества была непредсказуемо мощной – люди начали запускать флешмобы, мигом раскупили весь тираж. Грубо говоря, каждый этап суда с Медведчуком – это двадцать тысяч проданных экземпляров и десятки презентаций по всей Украине.

Любопытно, что раздел, на который Медведчук подал в суд, был напечатан в виде статьи еще в 2010 году. Эта статья есть в электронном доступе и по сей день. Конечно, я ее немножко переделал для книги, добавил какие-то ремарки, ведь в процессе работы с архивами я узнал много нового. Однако все ключевые факты, все тезисы в старой статье сохранились. Так почему же Медведчук не подал на статью в суд раньше? Я не знаю.

– Запрет стал для книги хорошей рекламой?

– На момент подачи заявления в суд книга была продана тиражом в восемь тысяч экземпляров – это средний тираж для нашей страны. То есть она уже пользовалась успехом у читателей, но пристальное внимание СМИ, представителей церкви, бизнесменов, разных людей, от которых я даже не ожидал поддержки, сыграло свою роль.

– Вы работали с архивными документами. Там, по-моему, шесть томов. Скажите, а были какие-то факты, о которые вы хотели бы вспомнить в тексте, но не решились, чтобы потом избежать возможных проблем?

– Нет. Все, о чем я хотел написать, я написал. В моей книге даже есть фрагмент о болезнях Стуса. Я считаю, что люди должны это знать. После лагеря он был в очень плохом состоянии, но достойно прошел через все эти суды и вел себя героически, даже несмотря на сильные физические страдания.

– Ажиотаж вокруг книги, мне кажется, еще долго не утихнет.

– Эта книга будет вечной… Сейчас есть огромный интерес к судьбе Стуса. Следовательно, просто необходима книга, в которой будет подробно рассказано, почему это был не только великий поет, но и великий человек. Для многих украинцев история его жизни – открытие.

Биографическая справка:

Вахтанг Кипиани – украинский журналист, публицист, историк грузинского происхождения. Главный редактор интернет-издания "Историческая правда".

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