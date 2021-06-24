Зеленский купил на "Книжном Арсенале" более 10 произведений: что читает президент

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Десятый международный фестиваль "Книжный Арсенал" и купил там более 10 книг. Среди них – "Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР", "Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грібаускайте", "Україна. Їжа та історія" и другие.

Также Польский институт подарил Зеленскому книгу "Шестикнижжя Лемове". OBOZREVATEL пишет, что читает президент.

"Студії. Спогади. Листи. Реконструкція знищеного 1933-го року "Нарбутівського Збірника" (Родовід);

"Польоти уві сні та наяву" (видання "Національного центру Олександра Довженка");

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"Netflix і культура інновацій", Рід Гастінгс, Ерін Маєр (Віват);

"Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР" (Віват);

"Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грібаускайте" Дайви Ульбінайте (Наш формат);

"Україна. Їжа та історія" (видавництво " їzhak" за підтримки Українського інституту);

"Скоропадський. Спогади 1917-1918" (Наш формат);

"Мій братик мумія і золотий скарабей", Тоска Ментен (А-ба-ба-га-ла-ма-га);

"Коняка Фокслі та інші дорослі оповідання", Роальд Дал (А-ба-ба-га-ла-ма-га);

"Туди і звідти" Творчої майстерні "Аґрафка" ("Видавництво Старого Лева").

"Залюднена планета. Як нас стало сім мільярдів" Галини Глодзь (видавництво "Портал").

Также супруга президента Елена Зеленская приобрела книгу "Вишивка козацької старшини XVII–XVIII століть" (Родовід).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первая леди Украины Елена Зеленская поделилась любимой книгой, которую советует прочесть всем. Так, это роман писательницы Софии Андрухович "Феликс Австрия".