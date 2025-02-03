В возрасте 53 лет скончался писатель и журналист Олег Поляков: чем он был известен

В возрасте 53 лет ушел из жизни украинский прозаик, критик и журналист Олег Поляков. Его смерть стала невыразимой утратой для родных, друзей и всех, кто ценил его творчество.

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Об этом 3 февраля сообщили в "Издательстве Старого Льва". Произведения Полякова часто относят к причудливой прозе или магическому реализму.

"Его четвертый роман – "Пять взглядов на весенний огонь" – должен выйти посмертно в феврале в Издательстве Старого Льва и станет важной частью его творческого наследия", – говорится в сообщении.

Олег Поляков родился 6 февраля 1971 в Павлограде Днепропетровской области. Он окончил факультет журналистики Киевского университета имени Тараса Шевченко в 1993 году. За жизнь успел поработать журналистом на львовском телевидении, редактировал профильные издания по менеджменту, НГО, строительству и экологии, а также приобщался к работе над музыкальными, кино- и телепроектами в рамках творческого объединения "Школа Свободных Искусств".

Первые прозаические произведения автора были опубликованы в журнале "Країна мрій" ("В направлении дальних рощ", "Дети огня"), а его критические материалы публиковались в "Курьере Кривбасса". Дебютный роман Полякова "Рабыни и друзья госпожи Веклы" критик Евгений Стасиневич назвал одним из лучших литературных дебютов последних лет.

"Я бы назвал свой стиль реалистичным магизмом – конечно, с определенной долей юмора. Действительно, я не нарушаю законов физики и не переступаю границ здравого смысла; причудливость в моих романах действительно обыденна, с ней можно столкнуться за углом соседнего дома, в метро, фаст-фуде, собственно – где угодно", – говорил автор, описывая свой стиль письма.

Писатель жил и работал во Львове, Луцке, Ирпене и Киеве, был женат и имел дочь. Его семья, друзья и коллеги помнят его как человека с глубоким интеллектом, тонким чувством юмора и несокрушимой преданностью своему делу.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 февраля ушел из жизни писатель, журналист, драматург и телеведущий Валерий Хаит. Основателю театра "Клуб одесских джентльменов", вице-президенту "Всемирного клуба одесситов" было 85 лет.

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