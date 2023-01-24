В возрасте 27-ми лет умер один из самых успешных парней-моделей современности Джереми Рюльманн

24 января стало известно о смерти известного американского парня-модели Джереми Рюльманна. Ему было всего 27 лет.

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Причины смерти молодой и успешной звезды подиумов пока не называются. О смерти Рюльманна сообщает New York Post.

Джереми за свою карьеру успел принять участие в показах мировых брендов: Кристиан Сириано, John Varvatos, Superdry, Perry Ellis. Также он украшал обложки и страницы таких мужских изданий, как GQ и Playhouse.

Известный американский модельер Кристиан Сириано написал троагтельные слова в своих соцсетях после смерти модели. Он признался, что Рюльманн был его музой.

"Я никогда не публиковал ничего подобного, но потерять друга, который был такой прекрасной душой, очень тяжело. Это для Джереми, самого красивого мужчины, дарившего столько любви каждому, кого встречал, несмотря ни на что. Он был одной из моих муз и всегда будет. Он был моим вдохновением, и я буду любить его вечно. Я выражаю всю свою любовь его семье и друзьям, которые потеряли такого особенного человека. Я знаю, что однажды мы снова встретимся, но сейчас я просто хочу его обнять. Спи спокойно, Джереми. Мы все тебя очень любим", – оставил дизайнер.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 16 января стало известно о смерти знаменитой итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды. Ей было 95 лет. Подробности – в нашем материале.

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