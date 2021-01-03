В Виннице простятся с украинским писателем, умершим после COVID-19

В Виннице умер украинский писатель Николай Рябый в возрасте 84 лет.

О смерти прозаика сообщил в соцсетях председатель областной писательской организации Вадим Витковский. По его словам, у Рябого остановилось сердце.

Кроме того, дочь писателя Людмила Мрачковская также сообщила, что перед смертью он переболел коронавирусом. Рябый практически выздоровел и его готовили к выписке из клиники, однако у него внезапно остановилось сердце.

"Два месяца он боролся за жизнь в короновирусной больнице, которую развернули на базе противотуберкулезного диспансера. При такой обширной двусторонней пневмонии, которая была у него, шансы победить ковид, особенно учитывая почтенный возраст, были минимальны. Но папа таки победил ковид и уже готовился выписываться домой, как подвело больное и измученное сердце. Дважды врачи возвращали его к жизни, но все имеет предел", – написала в Facebook дочь прозаика.

Проститься с Рябым в Виннице украинцы смогут в воскресенье, 3 января, в 12.30, в храме ПЦУ, ул. Анастасии Медведь, 2.

Стоит отметить, что Рябый начинал свою писательскую деятельность в 60-е годы, работая журналистом. Он печатался в местной прессе, работал в Брацлаве в районной газете "Путь Ильича". Позже он совершенствовал журналистский опыт в газетах "Комсомольское племя", "Винницкая правда", "Подолия". Рябый был членом Национального союза писателей Украины, Национального союза журналистов Украины. Был автором нескольких романов, сборников новелл, повестей и рассказов.

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