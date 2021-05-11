В университете Шевченко прокомментировали скандал вокруг дочери судьи из-за Басты

Из-за скандала со студенткой КНУ имени Тараса Шевченко Анастасией, которая "прославилась" высказываниями о российском рэпере Басте, в вузе говорят, что слова девушки бросают тень на репутацию учреждения, но отчислить ее пока не имеют права.

В национальном вузе срочно созывают ученый совет, а преподаватели собирают подписи под обращением в университетскую комиссию по этике. Об этом сообщает "5 канал".

"Видеообращение, несмотря на неубедительное оправдание, которое было распространено, является проявлением глубокого неуважения к государству Украина, к будущей профессии юриста. А может и интерпретироваться как "участие в дестабилизации общественной жизни в Украине", о чем говорится на сайте Центра "Миротворец", – отметили в университете.

По словам заведующей кафедрой фольклористики Олеси Наумовской, она считает, что Анастасия должна понести наказание и это все "дело СБУ", так как девушка "говорила о территориальной целостности Украины".

Доцент Киевского вуза Оксана Мацько заявила, что этот "позор лег на весь университет".

"Очень неприятно читать комментарии, где огульно обвиняют всех преподавателей. Это, бесспорно, репутационные потери", – сказала Мацько.

Сами же студенты поддерживают отчисление Тарасюк, но получать образование юриста Анастасия все же продолжит. В университете Шевченко сообщили, что для отчисления есть четкий перечень оснований, а публичных призывов к сепаратизму в нем нет. Исправить это могут изменения в закон о высшем образовании – такие предложения университет уже готовит.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Анастасия, которая вступилась за российского рэпера Басту и оскорбила украинцев, извинилась перед ними. Она назвала свое высказывание "неправильным" и заявила, что является ценительницей творчества Басты, однако не знала о его политических взглядах.