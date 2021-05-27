В Украине выбрали еще одну самую красивую замужнюю женщину. Фото

В пятницу, 27 мая, в Киеве в рамках конкурса Mrs. Ukraine International выбрали самую красивую замужнюю украинку. Ею стала 33-летняя психолог, многодетная мама из Днепра Татьяна Ровная.

Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия. По словам женщины, в будущем она планирует создать мощную женскую политическую партию, которая предоставит Украине новые возможности для развития и процветания (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

"Большим вдохновителем для Татьяны является украинская женщина, которая даже в самые трудные времена находит желание жить, творить, любить, рожать, воспитывать детей и осуществлять свои мечты. В будущем она мечтает создать мощную женскую политическую партию", – говорится на сайте.

К слову, Татьяна уже имеет два высших образования – юридическое и психологическое и сейчас получает третье в области государственного управления.

В браке женщина состоит шестнадцать лет, вместе с мужем воспитывает троих детей: 14-летнего сына Станислава, 11-летнюю дочь Злату и пятилетнего сына Любомира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в киевском отеле прошел конкурс Ms. Ukraine World International, где также выбрали самую красивую замужнюю украинку. Корону получила переводчица с китайского Ана У., которая замужем за китайцем.