В Украине выбрали самую красивую замужнюю женщину. Фото

В пятницу, 21 мая, в киевском отеле прошел конкурс Ms. Ukraine World International, где выбрали самую красивую замужнюю украинку.

Корону получила переводчица с китайского, которая замужем за китайцем, Анна У, сообщает "Культурная Прачечная" в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Победительницу выбирало жюри во главе с Остапом Ступкой. Вели шоу Юрий Горбунов и Катерина Осадчая. Гостей развлекали Lida Lee, "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" и пианист Евгений Хмара. Кроме короны победительнице, на конкурсе вручили еще 15 корон и титулов остальным участницам.

Как рассказали организаторы мероприятия, Анна начала изучать китайский язык в 11-летнем возрасте. Она является профессиональным переводчиком с китайского, выпускником университета Hunan Normal University в Китае.

Владение китайским языком помогло победительнице найти любовь своей жизни. Ее муж родом из КНР, где они познакомились во время его учебы в КПИ. У пары есть двое дочерей – Ариадна и Анжелика.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 28-летняя Елизавета Ястремская, которая в этом году представила Украину на "Мисс Вселенная" в США, призналась, что для участия в конкурсе полностью изменила свою жизнь и усердно работала над собой. И когда ее имя не назвали на сцене в момент оглашения результатов, девушке резко стало плохо.