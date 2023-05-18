В тройке лидеров: песня Джамалы '1944' названа одной из лучших победных композиций в истории Евровидения

Украинская певица Джамала в 2016 году одержала победу в вокальном конкурсе Евровидение с песней 1944. Издание The Guardian составило список лучших композиций песенного шоу за всю историю его существования и расположило хит знаменитости на третьем месте. Исполнительница отреагировала на данную новость.

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По версии The Guardian, первое место в рейтинге лучших занимает песня Waterloo известной шведской группы ABBA. Она принесла победу Швеции в 1974 году и открыла для коллектива путь к всемирной славе. Хит исполняется от лица девушки, готовой сдаться своему любимому, подобно тому как Наполеону пришлось сдаться в битве при Ватерлоо в 1815 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Второе место забрала композиция Poupée de Cire, Poupée de Son французской певицы Франс Галль. Звезда выиграла с ней Евровидение в 1965 году. В хите селебрити называет себя восковой поющей куклой, которая видит мир в ярко-розовом цвете.

Третьей оказалась Джамала с песней 1944 об этнической чистке крымских татар Сталиным. "Текст композиции вызвал споры: российские политики жаловались, что это было связано с аннексией Крыма Россией в 2014 году, но это был действительно фантастический трек, о чем бы он ни был", – отметили в редакции The Guardian.

Джамала на своей странице в Instagram поблагодарила за высокую оценку ее трека.

Недавно OBOZREVATEL писал, что родные польской певицы Бланки, выступившей на Евровидении-2023, поддерживают Российскую Федерацию. К слову, украинцы в финале конкурса отдали 12 баллов именно ей. Чтобы узнать, как исполнительницу подставил брат – переходите по ссылке.

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