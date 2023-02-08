В топе – украинское: какие песни были на пике популярности в январе 2023 года

Если до полномасштабного вторжения РФ в плейлистах украинцев можно было встретить российских исполнителей, то после 24 февраля 2022 года, люди сознательно отказались от артистов из страны-агрессора. Мы все больше начали поддерживать отечественных исполнителей и этому есть подтверждение. Появился отчет, какую музыку слушали украинцы в начале 2023 года.

Видео дня

OSINT Community Molfar показал, какие песни были в топе на YouTube, в Apple Music, Spotify, Deezer, Shazam в первом месяце 2023 года. Стоит отметить, что на YouTube в 70% случаев преобладал украиноязычный контент, хотя и два российских артиста тоже попали в отчет (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Топ-10 треков в YouTube Music по состоянию на 26 января 2023 года

Тут можно увидеть 70% украинских исполнителей – Skofka, Артем Пивоваров и NK, Надежда Дорофеева, Калуш и другие.

Топ-10 треков в Apple Music по состоянию на 30 января 2023 года

Тут процент украинцев упал до 60, но также осталось два артиста из России.

Топ-10 треков в Spotify по состоянию на 28 января 2023 год

Стриминговый сервис Spotify занял третье место по прослушиванию украинских звезд.

Топ-10 треков в Deezer по состоянию на 30 января 2023 года

Что касается Dezeer, тут картина не такая радужная – всего 20% украинского контента. Но стоит обратить внимание, что ни единого россиянина.

Топ-10 треков в Shazam по состоянию на 30 января 2023 года

Из украинских исполнителей в список вошли Ropan и YAKTAK. Однако радует то, что опять обошлось без выходцев из страны-террориста.

Как ранее писал OBOZREVATEL, певица Оля Цибульская гневно обратилась к украинцам, которые до сих пор слушают русскую музыку. Исполнительницу возмутило то, что в лидерах на стриминговых платформах до сих пор INSTASAMKA. Украинка не понимает, как соотечественники могут спокойно воспринимать артистов из страны, которая убивает наших сограждан.

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