В сценарии фильма, где Болдуин случайно убил украинку, стрельбы не было

Руководитель сценария Мэми Митчелл, которая вызвала полицию после стрельбы на съемочной площадке фильма "Ржавчина", подала иск против Алека Болдуина – актера, случайно убившего оператора Галину Хатчинс. В нем она утверждает, что сценарий вестерна не требовал от кинозвезды стрельбы из пистолета.

Адвокат Митчелл обвинил знаменитость в том, что он "играет в русскую рулетку", так как даже не проверил оружие перед выстрелом, сообщает ВВС. В иске Митчелл объяснила, что сценарий предусматривал три сжатых снимка камерой – глаз Болдуина, пятно крови на его плече и треть его туловища, "когда он протянул руку к кобуре и вытащил пистолет".

"В сценарии не было ничего о том, чтобы пистолет Болдуина или другого героя выстрелил", – сообщается в документе.

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В иске также фигурируют имена продюсеров кинокартины. Ни они, ни сам Болдуин заявление Митчелл не комментируют. На пресс-конференции в среду, 17 ноября, адвокат сценаристки Глория Оллерд обвинила их в несоблюдении протоколов безопасности, а трагедию назвала причиной их "безрассудного поведения".

Также она подчеркнула, что из-за ряда нарушений это тот "случай, когда травма или смерть были гораздо больше, чем просто возможность – это был вероятный результат".

Согласно судебным протоколам, оружие актеру передал помощник режиссера фильма, который не знал, что в нем есть боевые патроны. Он заявил, что оно было разряжено и сообщил, что это "холодное оружие".

Одна из работающих на площадке, которая отвечала за все снаряжение и боеприпасы на съемочной площадке, сказала, что не знает, как в пистолет попал боевой патрон.

В иске Мэми Митчелл говорится о нападении, умышленном причинении эмоционального стресса и вреда, а также о возмещении ущерба, который не указан.

"Я снова и снова переживаю стрельбу и звук выстрела из пистолета", – рассказала заявительница на пресс-конференции.

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