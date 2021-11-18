В сценарии фильма, где Болдуин случайно убил украинку, стрельбы не было
Руководитель сценария Мэми Митчелл, которая вызвала полицию после стрельбы на съемочной площадке фильма "Ржавчина", подала иск против Алека Болдуина – актера, случайно убившего оператора Галину Хатчинс. В нем она утверждает, что сценарий вестерна не требовал от кинозвезды стрельбы из пистолета.
Адвокат Митчелл обвинил знаменитость в том, что он "играет в русскую рулетку", так как даже не проверил оружие перед выстрелом, сообщает ВВС. В иске Митчелл объяснила, что сценарий предусматривал три сжатых снимка камерой – глаз Болдуина, пятно крови на его плече и треть его туловища, "когда он протянул руку к кобуре и вытащил пистолет".
"В сценарии не было ничего о том, чтобы пистолет Болдуина или другого героя выстрелил", – сообщается в документе.
В иске также фигурируют имена продюсеров кинокартины. Ни они, ни сам Болдуин заявление Митчелл не комментируют. На пресс-конференции в среду, 17 ноября, адвокат сценаристки Глория Оллерд обвинила их в несоблюдении протоколов безопасности, а трагедию назвала причиной их "безрассудного поведения".
Также она подчеркнула, что из-за ряда нарушений это тот "случай, когда травма или смерть были гораздо больше, чем просто возможность – это был вероятный результат".
Согласно судебным протоколам, оружие актеру передал помощник режиссера фильма, который не знал, что в нем есть боевые патроны. Он заявил, что оно было разряжено и сообщил, что это "холодное оружие".
Одна из работающих на площадке, которая отвечала за все снаряжение и боеприпасы на съемочной площадке, сказала, что не знает, как в пистолет попал боевой патрон.
В иске Мэми Митчелл говорится о нападении, умышленном причинении эмоционального стресса и вреда, а также о возмещении ущерба, который не указан.
"Я снова и снова переживаю стрельбу и звук выстрела из пистолета", – рассказала заявительница на пресс-конференции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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на съемках "Ржавчины" 24-летний специалист по оружию Ханна Гутьеррес-Рид зарядила револьвер для вестерна, а помощник режиссера Дэйв Холлс принес это оружие на площадку. Его передали Алеку Болдуину, не подозревавшему, что внутри боевые патроны.
Во время своей предыдущей работы Ханна являлась объектом многочисленных жалоб. На съемках фильма "Древние ритуалы" девушка якобы неожиданно выстрелила из оружия, испугав коллег и актеров.