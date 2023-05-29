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"В стране война": Дорофеева снялась топлесс, чтобы привлечь внимание к женскому здоровью, но нарвалась на хейт. Фото

Катерина Малай
Люди
1 минута
873
'В стране война': Дорофеева снялась топлесс, чтобы привлечь внимание к женскому здоровью, но нарвалась на хейт. Фото

Украинская певица Надежда Дорофеева нарвалась на критику из-за провокационного фото топлес. Артистка сознательно сделала кадр "для привлечения внимания", чтобы напомнить подписницам об уходе за своим здоровьем, но многим фолловерам откровенный снимок показался неуместным.

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Исполнительницу упрекнули в том, что она сомнительным способом обращает на себя внимание. Комментарии появились под ее фото в Instgaram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Звезда сфотографировалась без верха, прикрыв интимные места своими волосами. Однако это не спасло ее от хейтерских комментариев.

"В стране война": Дорофеева снялась топлесс, чтобы привлечь внимание к женскому здоровью, но нарвалась на хейт. Фото

"Скажите, какой пример вы подаете детям?" "В стране война. Фу. К чему это?" "Не может порядочная девушка себе такого позволить", "А по-другому это нельзя было донести?" "Люди гибнут за Украину, а ты пиаришься", "Это перебор", – написали пользователи сети.

"В стране война": Дорофеева снялась топлесс, чтобы привлечь внимание к женскому здоровью, но нарвалась на хейт. Фото
"В стране война": Дорофеева снялась топлесс, чтобы привлечь внимание к женскому здоровью, но нарвалась на хейт. Фото

Следует добавить, что многим поклонникам артистки понравилось фото. Они поддержали исполнительницу и поблагодарили за то, что она обращает внимание на важность проверки здоровья у врачей.

"В стране война": Дорофеева снялась топлесс, чтобы привлечь внимание к женскому здоровью, но нарвалась на хейт. Фото

Как писал OBOZREVATEL, недавно в скандал попала украинская певица Настя Каменских, решившая разыграть среди подписчиков дорогое авто. Чтобы оправдать себя в их глазах, артистка пообещала отдать 100 тысяч в ВСУ.

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