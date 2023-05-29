'В стране война': Дорофеева снялась топлесс, чтобы привлечь внимание к женскому здоровью, но нарвалась на хейт. Фото

Украинская певица Надежда Дорофеева нарвалась на критику из-за провокационного фото топлес. Артистка сознательно сделала кадр "для привлечения внимания", чтобы напомнить подписницам об уходе за своим здоровьем, но многим фолловерам откровенный снимок показался неуместным.

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Исполнительницу упрекнули в том, что она сомнительным способом обращает на себя внимание. Комментарии появились под ее фото в Instgaram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Звезда сфотографировалась без верха, прикрыв интимные места своими волосами. Однако это не спасло ее от хейтерских комментариев.

"Скажите, какой пример вы подаете детям?" "В стране война. Фу. К чему это?" "Не может порядочная девушка себе такого позволить", "А по-другому это нельзя было донести?" "Люди гибнут за Украину, а ты пиаришься", "Это перебор", – написали пользователи сети.

Следует добавить, что многим поклонникам артистки понравилось фото. Они поддержали исполнительницу и поблагодарили за то, что она обращает внимание на важность проверки здоровья у врачей.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в скандал попала украинская певица Настя Каменских, решившая разыграть среди подписчиков дорогое авто. Чтобы оправдать себя в их глазах, артистка пообещала отдать 100 тысяч в ВСУ.

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