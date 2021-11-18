В США застрелили известного темнокожего рэпера Young Dolph

Умер известный американский рэпер Young Dolph (настоящее имя Адольф Роберт Торнтон-младший). Исполнителя застрелили в родном городе Мемфис, штат Теннеси, куда он приехал, чтобы заняться благотворительностью.

Перестрелка произошла в магазине сладостей "Makeda" в среду, 17 ноября, в 13:00 по местному времени, сообщает BBC. Оттуда 36-летний Адольф должен был поехать к фургону с индейками, которые каждый год раздавал нуждающимся в День благодарения.

Его двоюродный брат рассказал, что звезду расстреляли из проезжающего авто и от полученных ранений он скончался на месте. У знаменитости осталась жена и двое детей.

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Представитель агентства "APA", которое сотрудничало с покойным, выразил свое соболезнование родным Young Dolph и сказал, что мир потерял очень талантливого человека.

"Мир потерял икону, большого человека и любимого исполнителя, которого забрали слишком рано", – говорится в сообщении.

Отметим, что на Адольфа и раньше охотились недоброжелатели. В 2017 году он пережил два покушения на убийство.

В феврале внедорожник рэпера расстреляли, однако он сам не пострадал, ведь преждевременно потратил 600 тысяч долларов на бронировку автомобиля. Второй раз артист попал в перестрелку уже в сентябре.

После второго покушения Young Dolph был госпитализирован в больницу, где хирурги спасли ему жизнь. Знакомые певца убеждены, что охоту устроили те, кому не нравились богатство, талант и популярность Адольфа.

Правоохранительные органы работают на месте преступления. Проводится следствие.

Кратко о звезде:

Young Dolph – американский рэпер. В 2016 году он выпустил свой дебютный студийный альбом King of Memphis, занявший 49 место в чарте Billboard 200. Адольф Роберт Торнтон-младший родился 27 июля 1985 года в Чикаго. В начале 2020 года появились слухи, что рэпер рассматривает возможность уйти из музыки, чтобы больше времени проводить со своими детьми.

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