В США умер в возрасте 76 лет известный комик и актер Ричард Льюис

Один из самых известных стендап-комиков Соединенных Штатов, комедийный актер и писатель Ричард Льюис скончался в возрасте 76 лет. В апреле прошлого года артист объявил, что у него диагностирована болезнь Паркинсона, из-за чего он бросает карьеру.

Актер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе после сердечного приступа. Об этом сообщил его биограф Джефф Абрахам.

В США своим юмором Льюис приобрел популярность в 1980-х годах. Зрителям актер знаком прежде всего по ролям в кино и сериалах "Только любовь", "Сдержи свой энтузиазм", в лентах "Робин Гуд: Мужчины в трико", "Однажды нарушив закон", "Пьяницы", "Покидая Лас -Вегас" и других.

В ситкоме "Сдержи свой энтузиазм" актер и писатель снимался вместе с Ларри Дэвидом, играл полувыдуманную версию самого себя. Недавно вышел 12-й сезон этого шоу, который для Льюиса, к сожалению, стал последним.

Comedy Central назвал актера одним из 50 лучших комиков всех времен, а журнал GQ включил его в список самых влиятельных юмористов прошлого века.

Как сообщал OBOZ.UA, 49-летний канадский актер Кеннет Митчелл, известный своими ролями в "Звездном пути" и фильмах от Marvel, скончался после пяти лет борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. У него осталась жена и двое детей.

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