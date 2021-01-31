В США убили кузена Бейонсе

Двоюродный брат американской певицы Бейонсе 34-летний рэпер Мартелл Деруэн был застрелен в своей квартире в Сан-Антонио, штат Техас.

Как сообщает The Sun, мужчина был найден мертвым во вторник, 26 января. До своей гибели он успешно строил рэп-карьеру под сценическим псевдонимом Kardone, но никогда не использовал имя своей знаменитой кузины в целях прославиться.

Друзья Деруэна обратились в правоохранительные органы после того, как он в течение нескольких дней не выходил на связь. Полиция нашла тело Мартелла в его квартире – на нем были огнестрельные ранения.

Согласно сообщению канала KSAT, в убийстве Мартелла подозревается 21-летняя Саша Скар, в отношении которой у полиции уже есть ордер на арест.

Неизвестно, что ее связывало с женатым рэпером, однако в начале января он разместил совместное фото с ней, пишет Biography Daily.

Друг убитого Брайан Митчелл назвал брата Бейонсе тихим и скромным человеком и сказал, что убить его – все равно "что ранить бабочку". А жена Мартелла Деруэна сообщила, что ее муж "не заслужил этого" и назвала его любящим и заботливым человеком, который помогал бедным.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как менялась культовая Бейонсе на протяжении своей карьеры. В сентябре 2020 года звезде исполнилось 38 лет.