В США рэпер повторил образ украинского снайпера-рекордсмена, который убил российского оккупанта. Видео

Американский рэпер Ноа Оливер Смит, более известный под сценическим псевдонимом Yeat, повторил образ украинского снайпера Вячеслава Ковальского, который убил российского оккупанта с рекордного расстояния. Исполнитель превратился в нашего защитника в своем новом клипе на песню FLYTROOP.

Видео дня

Видео появилось на YouTube-странице артиста. В общем, концепция музыкальной работы знаменитости связана с военной тематикой.

Незадолго до премьеры клипа в своем Instagram Yeat опубликовал два кадра. На первом он позирует на камеру в образе Вячеслава Ковальского, а на втором – сам украинский снайпер.

Что известно о рекордсмене

Вячеслав Ковальский – снайпер 13-го отдела Главного управления военной контрразведки СБУ. Ему удалось установить мировой рекорд, попав в российского оккупанта на расстоянии 3800 метров. До этого самый большой показатель был 3540 метров.

В интервью The Wall Street Journal украинец рассказал: перед тем, как выстрелить во врага, в течение нескольких часов неподвижно лежал при нулевой температуре. Отмечается, что пуля достигла своей цели за 9 секунд.

Для рекордного выстрела Вячеслав Ковальский использовал оружие отечественного производства "Властелин горизонта".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что голливудская звезда Вера Фармига выпустила свой первый клип в поддержку смелых украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!