'В Скадовске женщину казнили из-за украинского языка. Вы серьезно?' Актриса Пустовит пристыдила 'Квартал 95' за нелепую шутку

Украинская актриса, звезда "Первых ласточок", Анастасия Пустовит эмоционально осудила неудачную шутку о "сискадовске", которую транслировал "Квартал 95" в новогоднюю ночь. Актриса родом из временно оккупированного россиянами Скадовска, поэтому для нее тема издевательства над родным городом неприятна.

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В интервью Алине Доротюк Анастасия рассказала, что вся семья всегда говорила на украинском языке, несмотря на корни с восточных территорий Украины, которые любят называть русскоязычными. Даже дедушка, давно проживающий в России, говорит на родной соловьиной. Поэтому называть Скадовск русскоязычным неуместно.

"Это свинство. Это огромное неуважение к тем людям. Закончились уже эти шутки о восточных территориях, использовании языка. В Скадовске женщину публично казнили из-за украинского языка. Застенки, бывшие АТОшники, которые там были... Ну, вы серьезно? Теперь для Скадовска и вообще для всех оккупированных территорий опасно говорить по-украински. Это может стоить им жизнью или здоровьем. Имейте какую-нибудь совесть. Имейте уважение", – эмоционально выразилась Пустовит по поводу нелепых шуток.

В частности, Анастасия добавила, что за украинский язык в Скадовске не высмеивают. Ее дядя раньше работал на рынке и свободно говорил на государственном.

Актриса вместе с родителями в возрасте двух лет из Скадовска переехала в Киевскую область в Немешаево. Но в родном городе все равно осталась бабушка, к которой всегда приезжала семья даже из России на праздники. Сейчас никто туда уже не ездит через страну-оккупанта, но бабушка в Скадовске так и осталась.

"Скадовск для нас был всегда местом, где собирается вся семья, съезжается со всех уголков Украины. На тот момент и часть семьи [мамины родственники. – Ред.], которая есть в России, тоже приезжала. Сейчас мы с ними не общаемся", – рассказала актриса.

Анастасия утверждает, что бабушка нашла подругу, с которой живет и старается не ходить по улице. Внучка сильно переживает за ее жизнь, потому что занимается волонтерской деятельностью и боится, чтобы это не повлияло на бабушку на оккупированной территории.

"Это хорошо, что она немного не в контексте. К ней приехала женщина, они живут вдвоем, тихонько себе ходят, гуляют. Она не причастна ко всем тем событиям. Почему я говорю хорошо? Потому что я бы не хотела, чтобы из-за моей волонтерской деятельность, к ней кто-то приходил и что-то у нее спрашивал. И то, что она ничего не знает, и условно нигде не ходит, это очень хорошо. Я ее прошу этого не делать", – рассказала Пустовит.

Впрочем, за какие средства женщина проживает на оккупированных территориях, неизвестно. От российского паспорта, чтобы получать пенсию, она отказалась, а чтобы выехать в Украину, она категорически против.

"Довольно долгое время была у нас была ссора, чтобы она взяла российский паспорт, потому что ей нужно получать пенсию. Она очень долго упиралась. Мы ей объясняли, что это не измена, а способ выжить, потому что она категорически отказывается уезжать. Мы пытались ее уговорить и через Крым уехать... Она отказывается", – подробнее объяснила актриса.

Ранее OBOZ.UA писал, что пресс-служба "1+1" извинилась за неудачную шутку и пообещала вырезать сцену с ней из всех опубликованных видео.

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