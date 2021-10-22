В Швеции застрелили 19-летнего рэпера через год после пыток и изнасилования. Видео

В столице Швеции застрелили 19-летнего рэпера по имени Нильс Гронберг, который носил сценическое имя Эйнар. Его нашли мертвым возле порога дома.

Правоохранители утверждают, что рэперу выстрелили несколько раз в грудь и оставили умирать, пишет The Sun. Также отмечается, что свидетели видели, как с места происшествия сбегали двое людей в темной одежде, однако киллеров найти пока что не удалось.

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Его убили в престижном районе Стокгольма после того, как его конкурент, рэпер Ясин был заключен в тюрьму за организацию похищения покойного Гронберга.

Коротко о знаменитости:

Эйнар (Нильс Гронберг) – шведский рэпер родился в 2002 году. Выпустил четыре альбома, два из которых возглавили шведские альбомные чарты Sverigetopplistan . Был лауреатом премии Musikförläggarnas в номинации "Прорыв года".

В 2019-м рэпер получил звание наиболее популярного артиста на Spotify.

Его похитили в апреле 2020 года в ходе заговора, организованного конкурирующим рэпером Ясином.

Эйнара пытали и насиловали мигранты под дулом пистолета. На музыканта надели женское нижнее белье, ошейник и парик, сфотографировали, а после опубликовали в сети снимки.

Вскоре Ясина приговорили к десяти месяцам лишения свободы за похищение.

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